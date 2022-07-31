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嘉縣男士料理工棚上菜 家庭感情增溫

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
今天嘉義縣水上鄉的「幸福味道誰來上菜」成果發表，嘉義縣長翁章梁（左二）化身資深型男主廚，現場做菜給大家品嘗，阿嬤們吃到縣長親自的料理，開心比讚說真幸福。記者呂慧瑜／攝影
今天嘉義縣水上鄉的「幸福味道誰來上菜」成果發表，嘉義縣長翁章梁（左二）化身資深型男主廚，現場做菜給大家品嘗，阿嬤們吃到縣長親自的料理，開心比讚說真幸福。記者呂慧瑜／攝影

2025年邁入超高齡時代，嘉義縣水上鄉公所樂齡中心今年開辦12周的「男士工棚」課程，今天是第6周「幸福味道 誰來上菜」成果發表會，資深型男們化身煮廚，現場做菜給太太們品嘗直呼，這是有史以來吃過最感動的料理，縣長翁章良表示，怎麼樣吃得健康才重要。

水上鄉公所樂齡學習中心今天上午舉辦男士料理工棚活動，縣長翁章梁一同穿上圍裙、戴上廚師帽，與男士們一起體驗下廚的樂趣，也特別設計「半套料理」，以易取得的罐頭結合新鮮食材，讓新廚上手就能端出好菜，更邀請獨居長輩到場一同用餐，氣氛溫馨且歡樂。

男士工棚學員潘子和表示，以往樂齡中心男性占少數，鼓勵退休男士出來參與，若另外一半離開也能好好照顧自己，也學得料理的知識，現在可以動手做菜照顧自己，已學習6周了，接下來還有6周要繼續訓練，讓廚藝更精進。

忠和村長張順興說，許多參加男士以前都沒煮過飯，這6周大家學習到美味健康料理，男士回家煮給太太和孩子吃時，創造出有別以往的家庭和樂氣氛；「辦這活動真的很棒」。

黃永松說，以前都是女性在料理，學習後，換自己來服務太太，讓家庭感情增溫不少。

樂齡學習中心咪咪老師表示，最大的感動就是男士們做出來的料理比他想像中的還要來得好。運用知識和營養的背景來教學，因為是營養師的身分，藉由料理的過程也能教他們相關的健康知識。

過往農村生活都是男主外女主內，因為人口老化的情況非常嚴重，老老照護情況常發生，縣議員林緗亭說，藉由簡單料理加上營養的概念，可以兼顧飲食營養，盼接下來水上鄉全面推動，讓水上鄉的男士都成為居家的好男人。

翁章梁表示，在農業縣鄉下地方其實每個男士加減都會煮菜，因為父母忙於農務，所以簡單的蛋炒飯料理許多男士都會，而且鄉下的男人都很會煮菜，透過專業的老師再把這些菜精緻化，進而融入營養的觀念，對參加的男士而言應該是不難的事情，怎麼樣吃得健康才重要，不是會不會煮的問題，是學習煮了之後怎麼吃才健康。

嘉義縣水上鄉公所樂齡中心今年開辦的「男士工棚」課程，今天「幸福味道誰來上菜」成果發表，資深型男們化身主廚，現場做菜給太太們品嘗。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣水上鄉公所樂齡中心今年開辦的「男士工棚」課程，今天「幸福味道誰來上菜」成果發表，資深型男們化身主廚，現場做菜給太太們品嘗。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣水上鄉公所樂齡中心今年開辦的「男士工棚」課程，今天「幸福味道誰來上菜」成果發表，資深型男們化身主廚，現場做菜給太太們品嘗。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣水上鄉公所樂齡中心今年開辦的「男士工棚」課程，今天「幸福味道誰來上菜」成果發表，資深型男們化身主廚，現場做菜給太太們品嘗。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣水上鄉公所樂齡中心今年開辦的「男士工棚」課程，今天「幸福味道誰來上菜」成果發表，嘉義縣長翁章梁（前排左一）化身資深型男主廚，現場做菜給大家品嘗。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣水上鄉公所樂齡中心今年開辦的「男士工棚」課程，今天「幸福味道誰來上菜」成果發表，嘉義縣長翁章梁（前排左一）化身資深型男主廚，現場做菜給大家品嘗。記者呂慧瑜／攝影

翁章梁 獨居 味道

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