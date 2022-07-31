台灣善種子義工團修繕弱勢住戶 黃偉哲感謝公私協力
台南市政府與「台灣善種子義工團」合作，為永康區弱勢家庭修繕破損房屋，市長黃偉哲今天率社會局長陳榮枝與市議員陳秋萍、楊中成、李鎮國出席住宅改善完工交屋，感謝義工們對弱勢家庭的愛心與付出。
案主女兒代表感謝志工自外縣市趕來幫忙，天花板不再漏水，不再一下雨就不時驚醒、房間成水簾洞。
黃偉哲表示，台南是有愛的城市，心中的善心及愛心比炎熱天氣更炙熱，他要代表185萬市民感謝台灣善種子義工團及所有參與義工，許多弱勢家庭或邊緣戶受限於經濟能力，無法擁有最基本的居住及生活品質，他們可能因為不符合資格，而無法被社會安全網接住，但是在社會安全網之外，仍有很多志工團體用愛心承接他們、給他們幫助。
社會局訂定「台南市弱勢家庭住宅改善實施計畫」，除以各界善心捐款進行弱勢家戶修繕協助，持續整合社會各界志工人力及資源，以公私協力幫助無力維修住家環境弱勢家庭，讓其擁有遮風避雨的安居住家。
永康區阿雄是台南市列冊中低收入戶，獨力扶養2名女兒，原是油漆工作、7年前中風左側手腳無力無法工作，嚴重影響家庭經濟。父女3人同住家族共有老厝，長年缺經費維修，屋頂破損屋內嚴重漏水，天花板變形脫落，電路、照明設備、門窗損壞及壁癌等嚴重影響父女生活。
近年阿雄健康情形惡化，長女大一時休學投入職場，次女轉至大學夜間部半工半讀，僅勉強維持家計，仍無法負擔龐大房屋修繕費用。台灣善種子義工團募集材料經費，號召義工修繕，轉介市府社會局運用「弱勢家庭住宅改善實施計畫」支援材料費用，環保局協助清運垃圾及廢棄家具。阿雄感謝市府和各界許多人協助，讓他和女兒擁有更好的居住環境。
社會局表示，市府落實弱勢家庭照顧，黃偉哲上任至今已協助88個弱勢家庭房屋修繕，補助金額達637萬餘元。
黃偉哲也提醒社會局，要積極運用民間捐款擴大扶助範圍，也籲請各行各業共同加入助人行列，有錢出錢、有力出力，與市府一起關懷更多的經濟弱勢家庭，讓台南成為更美好更溫暖的城市。「台南市弱勢家庭住宅改善實施計畫」詳情洽社會局社會救助科，電話06-2995686。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言