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台灣善種子義工團修繕弱勢住戶 黃偉哲感謝公私協力

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台灣善種子義工團修繕弱勢住戶 ，黃偉哲感謝公私協力。記者周宗禎／攝影
台灣善種子義工團修繕弱勢住戶 ，黃偉哲感謝公私協力。記者周宗禎／攝影

台南市政府與「台灣善種子義工團」合作，為永康區弱勢家庭修繕破損房屋，市長黃偉哲今天率社會局長陳榮枝與市議員陳秋萍、楊中成、李鎮國出席住宅改善完工交屋，感謝義工們對弱勢家庭的愛心與付出。

案主女兒代表感謝志工自外縣市趕來幫忙，天花板不再漏水，不再一下雨就不時驚醒、房間成水簾洞。

黃偉哲表示，台南是有愛的城市，心中的善心及愛心比炎熱天氣更炙熱，他要代表185萬市民感謝台灣善種子義工團及所有參與義工，許多弱勢家庭或邊緣戶受限於經濟能力，無法擁有最基本的居住及生活品質，他們可能因為不符合資格，而無法被社會安全網接住，但是在社會安全網之外，仍有很多志工團體用愛心承接他們、給他們幫助。

社會局訂定「台南市弱勢家庭住宅改善實施計畫」，除以各界善心捐款進行弱勢家戶修繕協助，持續整合社會各界志工人力及資源，以公私協力幫助無力維修住家環境弱勢家庭，讓其擁有遮風避雨的安居住家。

永康區阿雄是台南市列冊中低收入戶，獨力扶養2名女兒，原是油漆工作、7年前中風左側手腳無力無法工作，嚴重影響家庭經濟。父女3人同住家族共有老厝，長年缺經費維修，屋頂破損屋內嚴重漏水，天花板變形脫落，電路、照明設備、門窗損壞及壁癌等嚴重影響父女生活。

近年阿雄健康情形惡化，長女大一時休學投入職場，次女轉至大學夜間部半工半讀，僅勉強維持家計，仍無法負擔龐大房屋修繕費用。台灣善種子義工團募集材料經費，號召義工修繕，轉介市府社會局運用「弱勢家庭住宅改善實施計畫」支援材料費用，環保局協助清運垃圾及廢棄家具。阿雄感謝市府和各界許多人協助，讓他和女兒擁有更好的居住環境。

社會局表示，市府落實弱勢家庭照顧，黃偉哲上任至今已協助88個弱勢家庭房屋修繕，補助金額達637萬餘元。

黃偉哲也提醒社會局，要積極運用民間捐款擴大扶助範圍，也籲請各行各業共同加入助人行列，有錢出錢、有力出力，與市府一起關懷更多的經濟弱勢家庭，讓台南成為更美好更溫暖的城市。「台南市弱勢家庭住宅改善實施計畫」詳情洽社會局社會救助科，電話06-2995686。

台灣善種子義工團修繕弱勢住戶 ，黃偉哲感謝公私協力。記者周宗禎／攝影
台灣善種子義工團修繕弱勢住戶 ，黃偉哲感謝公私協力。記者周宗禎／攝影
台灣善種子義工團修繕弱勢住戶 ，黃偉哲感謝公私協力。記者周宗禎／攝影
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弱勢家庭 台南 義工

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