聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南大內酪梨節登場 區公所表揚模範父親
台南大內酪梨節今天登場，並表揚模範父親。主辦單位安排場邊在地小農賣農特產品，場內舞台表演、趣味賽、闖關活動、酪梨輕食DIY、可口可樂免費送等活動。
區公所與人氣甜點店家「肥貓咖啡」合作推出限定「酪梨布丁奶油乳酪」甜點罐限量販售，獨特口味吸睛外型成為搶購打卡甜品。
市長黃偉哲、農業局長李建裕、大內區長李義隆、大內農會總幹事楊新有與各級民代揭幕，推薦大內酪梨，呼籲各地遊客新鮮直購、來大內品嘗酪梨。
黃偉哲表示，大內酪梨品質優良遠近馳名，眾多消費者喜愛，又稱為「幸福果」，含高脂肪、多種維生素與礦物質，號稱「森林的奶油」，是金氏世界紀錄公認最營養的水果，台南市種植面積627公頃約全台40%，大內面積就達260公頃以上，人稱「酪梨之鄉」。
區長李義隆指出，為推廣大內酪梨，公所邀集農會、社區協會等團體共同展售農特產品及舞台演出，也邀請南瀛天文館、就業服務中心、國稅局、大內衛生所等單位寓教於樂和民眾同樂。
黃偉哲表示，剛經歷父喪今年父親節感受格外深切，父親曾叮嚀他要「親民勤政」，他謹記在心，對子女而言，雖然父親較不會表達自身感情，但卻像超人一樣，總是在最需要的時候出現並給予最強力的支持。
今年獲表揚的晶鑽爸爸共10位，包括二溪里葉天歱、內江里楊丁料、內郭里楊泗川、石城里林永輝、石林里楊進清、環湖里黃文財、石湖里黃百文、大內里楊青春、頭社里連進忠及曲溪里楊文安等。
公所表示，石湖里黃百文獲選代表大內區接受市府晶鑽爸爸表揚，黃百文現年68歲，退休前任軍職，雖然繁忙，但對子女卻是守護家庭的慈父，軍訓教官退伍後申請加入台灣兒童暨家庭扶助基金會台南寄養家庭近20年、照顧10名寄養兒童，還擔任大內區調解委員及石湖里鄰長，積極奉獻自我大愛精神令人佩服。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言