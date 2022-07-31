台南大內酪梨節登場 區公所表揚模範父親

台南大內酪梨節今天登場，並表揚模範父親。主辦單位安排場邊在地小農賣農特產品，場內舞台表演、趣味賽、闖關活動、酪梨輕食DIY、可口可樂免費送等活動。

區公所與人氣甜點店家「肥貓咖啡」合作推出限定「酪梨布丁奶油乳酪」甜點罐限量販售，獨特口味吸睛外型成為搶購打卡甜品。

市長黃偉哲、農業局長李建裕、大內區長李義隆、大內農會總幹事楊新有與各級民代揭幕，推薦大內酪梨，呼籲各地遊客新鮮直購、來大內品嘗酪梨。

黃偉哲表示，大內酪梨品質優良遠近馳名，眾多消費者喜愛，又稱為「幸福果」，含高脂肪、多種維生素與礦物質，號稱「森林的奶油」，是金氏世界紀錄公認最營養的水果，台南市種植面積627公頃約全台40%，大內面積就達260公頃以上，人稱「酪梨之鄉」。

區長李義隆指出，為推廣大內酪梨，公所邀集農會、社區協會等團體共同展售農特產品及舞台演出，也邀請南瀛天文館、就業服務中心、國稅局、大內衛生所等單位寓教於樂和民眾同樂。

黃偉哲表示，剛經歷父喪今年父親節感受格外深切，父親曾叮嚀他要「親民勤政」，他謹記在心，對子女而言，雖然父親較不會表達自身感情，但卻像超人一樣，總是在最需要的時候出現並給予最強力的支持。

今年獲表揚的晶鑽爸爸共10位，包括二溪里葉天歱、內江里楊丁料、內郭里楊泗川、石城里林永輝、石林里楊進清、環湖里黃文財、石湖里黃百文、大內里楊青春、頭社里連進忠及曲溪里楊文安等。