長者快來運動 台南今啟用第9處的銀髮健身俱樂部

位在台南市北區仁愛里活動中心內的「銀髮健身俱樂部」今天揭幕，衛生局表示，國健署今年在全台補助設立75處的銀髮健身俱樂部，台南市已有9處，搭配之前各區內設立的「長者健康促進站」，希望協助更多長者提升肌力、延緩失能。

衛生局表示，北區仁愛里活動中心內的銀髮健身俱樂部由成大承辦，除了有專業師資與器材，提供體能訓練外，還結合成大醫院醫療、護理、營養的資源，提供長者進一步的健康照護，上午現場有不少長者參與，一名長者表示「能有長者專用、不必去一般健身房跟年輕人擠，實在太好了」，還有一名長者是從東區到北區運動，希望未來能設更多據點，「距離能近一點」。

仁愛里活動中心位在長榮路與東豐路口附近的巷內，上午的啟用儀式，包括副市長趙卿惠、衛生福利部國民健康署副署長賈淑麗、衛生局長許以霖、成大醫院副院長李經維、北區區長李皇興及成大學務長林麗娟等人都到場。

賈淑麗表示，目前75個據點都陸續設立，成效相當不錯，國健署規畫未來會再投注2.88億元的經費，於2025年之前在全台設亠88處的銀髮健身俱樂部，鼓勵更多的長者走出家門，到俱樂部裡健身與交朋友。

國健署指出，據統計，65歲以上長者肌少症盛行率為6.8％，相當於全台有近30萬人罹患肌少症；肌肉能支撐人體維持行動力，然而隨著年齡增長，肌肉會不停流失，增加失能、臥床的風險。

衛生局表示，台南從去年起陸續增設銀髮健康俱樂部，目前在全市設有9處，除了今天啟用的北區，另外8處分別是南區大恩里活動中心由台南市立醫院經營的俱樂部、柳營區由生達化學經營的達康運動保健中心、安南區由天主教美善基金會經營的台江健身俱樂部、新營區隋唐街康睿大樓由營新醫院經營、中西區五條港由民間經營、南區衛生所在所內經營，及中華醫事科大、嘉南藥理大學兩校在校內經營。

衛生局並表示，之前國健署也在長照經營據點中，協助全市37區每區都有長者健康促進站，同樣是有專業師資提供訓練，但健身俱樂部的經費較多，提供健身器材，像是北區仁愛里的俱樂部，器材就超過百萬元，未來會持續盤點相關的空間，繼續設立。