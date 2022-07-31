嘉義興嘉公園道路施工被批占據路面 車輛往來險象環生

嘉義市南京路與興業西路間的興嘉公園正進行人行道拓寬及整修工程，縮減道路，不少民眾開車或騎機車到這路段，險象環生。附市府工務處表示，為避免擾民，工程採取分段街廓方式施工，所以才會看起來有些突兀，會和施工單位再研究是否有改善的空間。

林姓居民說，老百姓是外行，看不懂為何公園人行道要凸出一大塊到路面，安全圍籬又剛好在轉角位置，經常看到右轉車與對向左轉車互相禮讓行車，看起來很危險。

市府工務處土木工程科長王大榮表示，這工程是興業西路人行道改善工程（從興業地下道到民生北路）全長1.4公里，總經費約4千5百多萬元，屬前瞻計畫中改善補助工程，市府配合款近千萬元，因為這路段兩側人行設施、步道、無障礙斜坡等已不符合時宜需要整修。

以前傳統施工方式是整條路一齊施工，看起來亂七八糟，造成民眾不便、官感也不好，為了避免擾民，所以採取分段街廓式施工，對民眾干擾影響會是最低，但是相對的施工時間會延長。