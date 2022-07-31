台南做16歲 戴狀元帽鑽桌底、孤棚祭紮篙餞

台南市民政局與安平開台天后宮今天以「成功啟航~青春飛揚~府城百事大集」為主題，舉辦的做16歲活動很特別，除遵循古禮科儀，並加入歷史沉浸式體驗，讓學生搭船遊安平港，結合百年好河、百年王船、百年孤棚祭及台南400年等元素，了解台南及安平的歷史文化。

黃偉哲表示，16歲為孩子成長的重要階段，這次活動結合地方大廟，透過參拜祈福、古禮科儀、侍親敬茶、景點參訪等兼具傳統與創意方式，讓青少年培養家庭倫理，瞭解生長環境，接觸在地文化，來完成台南特有的成年禮。

活動由孩子跪拜父母，奉茶謝親恩揭開序幕，黃偉哲也在旁觀禮。他對於自己即將迎來第一個沒有爸爸的父親節，內心感到百感交集，提醒大家不要等到「子欲養而親不待」，才後悔沒有及時向父母親表達感謝，他並期許學生透過做16歲，學習獨立自主、勇於面對未來的挑戰。

他也提及目前正在推動的憲法18歲公民權複決，是一項重要的議題，立法院通過後交由民眾來複決，呼籲大家一起努力，讓這項複決投票能夠順利。

民政局長姜淋煌說，此次溪南場成年禮以安平歷史沉浸式體驗為主軸，讓學生了解在地歷史文化，且富含親子教育意義，在多元的創意與體驗下，希望能讓參加成年禮的學生渡過充實豐收的一天。

安平開台天后宮主委盧友禮表示，「做16歲成年禮」是台南獨特的傳統習俗，這次活動，幾乎讓安平區動起來，除安平開台天后宮外，也邀請安平觀音亭、海頭社廣濟宮、囝仔宮社妙壽宮、港仔尾社靈濟殿等共同辦理。