鬼月來嘉體驗「重新做人」小旅行 部落客也感有趣

曾遊歷過近20個國家、知名的無障礙旅遊網紅部落客林欣蓓，日前來到嘉義市遊覽嘉邑城隍爺懲奸除惡（抓鬼）、嘉義舊監獄（管鬼）、九華山地藏庵（救鬼）後，這趟「重新做人」小旅行令她印象深刻，尤其友善設施服務令她相當有感。

嘉義市「重新做人」文青小旅行的領路人羅碧芳引領著林欣蓓經由無障礙設施進入城隍廟參拜；羅碧芳表示，因為身障朋友的不方便，很難進到廟內參拜，如今能透過友善設施入廟，身障朋友都有莫明感動。接著安排到嘉義舊監參觀獄政文物，了解、體驗如何管理人犯，再來前往九華山地藏庵等。這些以前難得讓身障朋友進來參觀的景點，如今透過友善設施，讓身障朋友能一一進入遊覽。

嘉邑城隍爺懲奸除惡「抓鬼」、嘉義舊監獄管理犯人「管鬼」、九華山地藏庵地藏王菩薩慈悲「救鬼」，所以稱為「重新做人」小旅行。

城隍廟總幹事葛永樂表示，過去一直有很多身障朋友和坐輪椅的長輩反映進廟的問題，廟方設計無障礙設施並訓練團隊提供友善服務，成為第一個解決無障礙進廟問題的城隍廟，讓每一個人都能進來城隍廟參拜祈福。

林欣蓓表示，以往來嘉義大多就是去文化路夜市逛逛，或是為了去阿里山，但現在她發現嘉義市對友善環境的用心令人感動；搭上嘉義市電動公車，每一輛都是無障礙低地板，司機服務友善，起步停下也不會有劇烈的震動讓輪椅朋友不舒服。

她表示，一個人旅行、或是推著嬰兒車的爸爸媽媽、還是帶著行動不便長輩出遊，最重視的就是無障礙大眾交通，所以嘉義市有這樣的友善服務令人非常有感。