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台南表揚勞工模範父親 首見市長勞工局長身批彩帶
台南市政府今天舉辦勞工模範父親表揚活動，主辦單位特別安排為台南市長黃偉哲、勞工局長王鑫基披上特製彩帶，代表為模範勞工父親切蛋糕。黃偉哲祝賀得獎者並致敬意，勉勵在場的子女及時行孝，替父親分憂解勞，用陪伴談心讓親情增溫。
今年獲獎者最高齡的是92歲毛德成，他堅守本分努力工作，從事小工，辛勤工作養育兒子們長大，生活樸實簡單、知足常樂，富有正義感與愛心，經常發揮同理心幫助鄰里。
他對於孩子們的教養，總是以身作則教導人生道理和生活上待人處事的細節，使孩子們成為樂觀進取並且對社會有貢獻的人。他育有3男，其中次子曾任台南市電器裝修業職業工會第11屆理事長，任期內108年度至110年度工會會務評鑑皆為優等，亦擔任多屆幹部，榮獲該工會模範會員。
另一得獎者方澄科現年70歲，身兼台南市木工業職業工會副理事長。他待人和善、謙虛正直，因從事營建業，常接觸基層勞工，深知勞工朋友生活艱苦，積極參與社團活動主動協助弱勢，並擔任勞工局「做工行善團」修繕志工，利用假日為弱勢修屋。
他榮獲109年台南市好人好事代表、第9屆全國績優勞工志工銅牌獎。育有3男1女，長子於台塑企業任職；次子從事模板工程事業；三子於大億汽車企業有限公司任職；長女從事美容美髮培訓事業，現任台南市新娘秘書產業工會理事長。
今年勞工模範父親當選人為毛德成、翁榮昌、林武雄、高順南、楊進雄、宋仙平、吳永發、張運山、李朱謀、郭周猛、方澄科、邱坤煌、吳宗藩、黃總仁、陳振芳、吳應賢、李榮釧、鄭明常、蔡千益、林顯昌共20名。
表揚活動邀請台南市美容業職業工會志工幫得獎的爸爸們打理儀容，帥氣上台接受表揚，留下紀念畫面。今年度的獎牌意象為「阿爸親像山」，象徵「大大的愛心裡，有父親將孩子舉高高的身影，盡顯為人父的喜悅，表彰明倫教孝、父德咸崇」。
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