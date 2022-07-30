關懷社區長輩 義愛慈善會精忠新城義演

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣義愛慈善會今天晚上於嘉義市精忠新城舉辦慈善義演與長輩們同樂。圖／嘉義縣義愛慈善會提供
嘉義縣義愛慈善會今天晚上於嘉義市精忠新城舉辦慈善義演與長輩們同樂。圖／嘉義縣義愛慈善會提供

致力於急難救助、捐資興學公益活動的嘉義縣義愛慈善會，總幹事蔡志信在今天率領老鷹樂團於嘉義市精忠新城，舉辦慈善義演，以懷念老歌與長輩們同樂。蔡志信表示，精忠新城是嘉義市前三大國宅，從老眷村到公寓國宅，住戶都已四代傳承，希望這次演出，能帶給居民午后的音樂饗宴。

老鷹樂團團長陳崇民表示，老鷹樂團成立以來，團員除了練習時間外，還會相約一起做公益活動演出、參與了多次嘉義家扶中心園遊會表演、校慶、社區節慶演出，藉由實地表演來訓練樂器技巧與團隊合奏的默契，今天特地帶來幾首懷念歌曲「上海灘」、「夜來香」、「月亮代表我的心」、「甜蜜蜜」等與長輩同樂。

另外精忠國小非洲鼓隊帶來的wasawasa 嘉義，明快豐富的節奏則讓長輩們也忍不住跟著拍手搖動身體，彷彿年輕了好幾歲。

團員詹麗菁表示，大家都很高興參與這次演出，精忠眷村是從小成長的家，是嘉義市最大眷村之一，也是人情味最濃的地方，精忠眷村經過火災、國宅改建，經過大家的努力才有現在公寓式的高樓大廈，今天最大的感動，是觀眾裡有80歲的老媽媽第一次聽到我為她吹奏曲子。

團員勞稦表示，阿公家在精忠新城，父親也是眷村二代，很高興來到這裡表演。

嘉義縣義愛慈善會今天晚上於嘉義市精忠新城舉辦慈善義演與長輩們同樂。圖／嘉義縣義愛慈善會提供
嘉義縣義愛慈善會今天晚上於嘉義市精忠新城舉辦慈善義演與長輩們同樂。圖／嘉義縣義愛慈善會提供
嘉義縣義愛慈善會今天晚上於嘉義市精忠新城舉辦慈善義演與長輩們同樂。圖／嘉義縣義愛慈善會提供
嘉義縣義愛慈善會今天晚上於嘉義市精忠新城舉辦慈善義演與長輩們同樂。圖／嘉義縣義愛慈善會提供

嘉義 眷村 國宅

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