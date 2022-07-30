關懷社區長輩 義愛慈善會精忠新城義演
致力於急難救助、捐資興學公益活動的嘉義縣義愛慈善會，總幹事蔡志信在今天率領老鷹樂團於嘉義市精忠新城，舉辦慈善義演，以懷念老歌與長輩們同樂。蔡志信表示，精忠新城是嘉義市前三大國宅，從老眷村到公寓國宅，住戶都已四代傳承，希望這次演出，能帶給居民午后的音樂饗宴。
老鷹樂團團長陳崇民表示，老鷹樂團成立以來，團員除了練習時間外，還會相約一起做公益活動演出、參與了多次嘉義家扶中心園遊會表演、校慶、社區節慶演出，藉由實地表演來訓練樂器技巧與團隊合奏的默契，今天特地帶來幾首懷念歌曲「上海灘」、「夜來香」、「月亮代表我的心」、「甜蜜蜜」等與長輩同樂。
另外精忠國小非洲鼓隊帶來的wasawasa 嘉義，明快豐富的節奏則讓長輩們也忍不住跟著拍手搖動身體，彷彿年輕了好幾歲。
團員詹麗菁表示，大家都很高興參與這次演出，精忠眷村是從小成長的家，是嘉義市最大眷村之一，也是人情味最濃的地方，精忠眷村經過火災、國宅改建，經過大家的努力才有現在公寓式的高樓大廈，今天最大的感動，是觀眾裡有80歲的老媽媽第一次聽到我為她吹奏曲子。
團員勞稦表示，阿公家在精忠新城，父親也是眷村二代，很高興來到這裡表演。
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