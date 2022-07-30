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「此生必去！特色圖書館」台南新總圖「城市灶咖」超夯

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市立圖書館永康新總圖「城市灶咖」烹飪教室八月課程。圖／台南市圖提供
台南市立圖書館永康新總圖「城市灶咖」烹飪教室八月課程。圖／台南市圖提供

台南永康總圖開幕不久入館人數就破百萬人，還獲選網路「此生必去！全台特色圖書館」之一，首創在公共圖書館設立「城市灶咖」烹飪教室，每次課程都秒殺，市圖館長洪玉貞說，打造圖書館不只是借書、看書，更是市民生活學習的空間，有各式講座、創客活動、聚會等，「假日不一定逛百貨公司，可以親子一起來圖書館」。

洪玉貞說永康新總圖為例，反轉很多人對圖書館空間的印象，討論度很高的「城市灶咖」，設在兒童閱覽室旁邊，家長可以有學習交流飲食文化的空間，可以閱讀、上烹飪課、買書兼喝咖啡、享受音樂會與展覽、學習3D列印，打破圖書館不一定都要安靜、注入另一種閱讀氛圍，把圖書館融入市民生活。

台南人愛看書，去年全市借書總數759萬冊，平均每人借閱4.08冊，居全國第2，僅次台北市！台南市37區有45間圖書館，目前多由區公所管理服務品質不一，有些區圖以替代役及志工，負責借還書工作，缺乏企畫推廣閱讀活動的專業能力，因各區圖也經過優質化改造，不再只是「K書中心」，可以成為各區的生活學習空間，議員也要求圖書館經營要更專業，收回成為市圖分館可以培訓人員、提昇營運品質。

台南市立圖書館永康新總圖「城市灶咖」烹飪教室受親子歡迎。圖／台南市圖提供
台南市立圖書館永康新總圖「城市灶咖」烹飪教室受親子歡迎。圖／台南市圖提供
台南市立圖書館永康新總圖「城市灶咖」烹飪教室受親子歡迎。圖／台南市圖提供
台南市立圖書館永康新總圖「城市灶咖」烹飪教室受親子歡迎。圖／台南市圖提供
台南市立圖書館永康新總圖「城市灶咖」烹飪教室受親子歡迎。圖／台南市圖提供
台南市立圖書館永康新總圖「城市灶咖」烹飪教室受親子歡迎。圖／台南市圖提供

圖書館 台南

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