「此生必去！特色圖書館」台南新總圖「城市灶咖」超夯

台南永康總圖開幕不久入館人數就破百萬人，還獲選網路「此生必去！全台特色圖書館」之一，首創在公共圖書館設立「城市灶咖」烹飪教室，每次課程都秒殺，市圖館長洪玉貞說，打造圖書館不只是借書、看書，更是市民生活學習的空間，有各式講座、創客活動、聚會等，「假日不一定逛百貨公司，可以親子一起來圖書館」。

洪玉貞說永康新總圖為例，反轉很多人對圖書館空間的印象，討論度很高的「城市灶咖」，設在兒童閱覽室旁邊，家長可以有學習交流飲食文化的空間，可以閱讀、上烹飪課、買書兼喝咖啡、享受音樂會與展覽、學習3D列印，打破圖書館不一定都要安靜、注入另一種閱讀氛圍，把圖書館融入市民生活。