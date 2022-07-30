百年南管重要館閣「南聲社」藝師張栢仲獲南市卓越市民

台灣南管重要館閣「南聲社」創社至今逾百年，藝術成就備受國內外音樂界高度肯定。今天傍晚在風神廟廟埕舉辦的「風神月色雅樂相逢－南聲社展演推廣音樂會」，邀集國內傳統藝術學者專家及各地館閣樂友到場共襄盛舉，台南市長黃偉哲為「南聲社」館先生、甫登錄台南市傳統表演藝術「南管」保存者的張栢仲藝師，舉行文化資產授證暨卓越市民表揚。

黃偉哲表示，他很榮幸能代表台南市185萬市民，對張栢仲藝師致上最崇高的敬意與謝意。藝術傳承是一條孤單且艱辛的路，感謝張藝師不畏艱難，與南市府一起攜手保存南管傳統技藝，讓南聲社雅音能繼續流傳百世，也豐富台南文化古都的底蘊。

張栢仲藝師自幼跟隨父親張古樹學習，外祖父江吉四為南聲社創社館先生，承襲家族南管技藝，熟知眾多樂曲，技藝精湛並能體現南管傳統曲韻，18歲時已掌南管音樂中如同總指揮的樂器－琵琶，並精於各種南管樂器，四塊演奏在業界也頗負盛名，靈活運用、手法豐富，能震動出綿密聲響，被譽為「坐遍五張金交椅」的南管人。

目前張栢仲藝師仍持續薪傳予南聲社館閣弟子及台南藝術大學中國音樂學系、喜樹國小傳習班學生，對於南管推廣與教育貢獻良多，去年11月經南市府審議通過、同年12月公告登錄為台南市無形文化資產。

文資處近期針對台南市「南管」、「天子門生陣/太平歌」及「文武郎君」保存團體為主體擬定保存維護計畫，就各項目的特性、現況及保存維護需求進行整體評估，進而提出後續保存、傳習、活用及教育推廣等措施。