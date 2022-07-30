台南首間歷史建築圖書館大門4年沒開過 文化局回應了
台南市府斥資3千萬元修復歷史建築新化公會堂，4年前轉型為青少年圖書館，由區公所管理，因活化率不高，至今大門沒開過，只能由區圖書館進出，民眾說，公會堂門面最近幾個月還被元宵節花燈擋住，這麼美的建築想拍照都不知道怎麼拍，停車位還用盆栽及石頭擋住，不讓民眾親近很奇怪。
區長吳金喜說，主要是因管理人力不足，統一由區圖進出，花燈最近準備收起了，若文化局收回管理，人員要回歸公所。
文化局長葉澤山表示，希望新化公會堂打開大門，已選定幾個區圖明年收回改成分館，逐步把全市的區圖收回提昇營運品質。
議員林志聰說，新化公會堂大門一直關著，常被誤以為沒有開放，其實裡面空間很漂亮，大門要打開讓更多人使用。
日治時期保留下來的新化公會堂，一度成為國民黨新化民眾服務社，市府收回後依老照片原貌修復，併入隔壁新化區圖書館轉型為青少年圖書館，是南市首座歷史建物做為圖書館使用，由新化區公所管理。
6都僅台南未實施圖書總館分館制，多數由區公所管理，常受限人力等資源，服務品質不一，但文化局收回也要考量人力能否負荷，葉澤山說，圖書館是兩班制至少要3人才能正常輪班，積極和民政局及區公所協調中。
南市有45座圖書館中，除公園總館、永康新總館、鹽埕圖書館、許石音樂圖書館等由文化局直接營運，目前都是區圖，文化局收回後可以一條鞭管理，在人員培訓、營運品質上可以趨於一致，葉澤山說逐年分階段試辦，最快明年就會先收回幾個區圖成為分館，再透過各區「種子圖書館」扶持鄰近區圖的作法，逐步收回區圖成為市圖分館。
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