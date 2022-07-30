快訊

波洛西傳訪台釀局勢緊張 共軍多個單位釋出「備戰」訊息

肥鼠亂竄！高雄民宅塞35噸垃圾 清潔人員頂「蟑螂雨」花5天才清完

台南首間歷史建築圖書館大門4年沒開過 文化局回應了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市府斥資3千萬元整修的新化公會堂青少年圖書館，4年沒有開過大門。記者吳淑玲／攝影
台南市府斥資3千萬元整修的新化公會堂青少年圖書館，4年沒有開過大門。記者吳淑玲／攝影

台南市府斥資3千萬元修復歷史建築新化公會堂，4年前轉型為青少年圖書館，由區公所管理，因活化率不高，至今大門沒開過，只能由區圖書館進出，民眾說，公會堂門面最近幾個月還被元宵節花燈擋住，這麼美的建築想拍照都不知道怎麼拍，停車位還用盆栽及石頭擋住，不讓民眾親近很奇怪。

區長吳金喜說，主要是因管理人力不足，統一由區圖進出，花燈最近準備收起了，若文化局收回管理，人員要回歸公所。

文化局長葉澤山表示，希望新化公會堂打開大門，已選定幾個區圖明年收回改成分館，逐步把全市的區圖收回提昇營運品質。

議員林志聰說，新化公會堂大門一直關著，常被誤以為沒有開放，其實裡面空間很漂亮，大門要打開讓更多人使用。

日治時期保留下來的新化公會堂，一度成為國民黨新化民眾服務社，市府收回後依老照片原貌修復，併入隔壁新化區圖書館轉型為青少年圖書館，是南市首座歷史建物做為圖書館使用，由新化區公所管理。

6都僅台南未實施圖書總館分館制，多數由區公所管理，常受限人力等資源，服務品質不一，但文化局收回也要考量人力能否負荷，葉澤山說，圖書館是兩班制至少要3人才能正常輪班，積極和民政局及區公所協調中。

南市有45座圖書館中，除公園總館、永康新總館、鹽埕圖書館、許石音樂圖書館等由文化局直接營運，目前都是區圖，文化局收回後可以一條鞭管理，在人員培訓、營運品質上可以趨於一致，葉澤山說逐年分階段試辦，最快明年就會先收回幾個區圖成為分館，再透過各區「種子圖書館」扶持鄰近區圖的作法，逐步收回區圖成為市圖分館。

台南市府斥資3千萬元整修的新化公會堂青少年圖書館，4年沒有開過大門，近期前面還放置元宵節花燈擋住建築立面。記者吳淑玲／攝影
台南市府斥資3千萬元整修的新化公會堂青少年圖書館，4年沒有開過大門，近期前面還放置元宵節花燈擋住建築立面。記者吳淑玲／攝影
台南市府斥資3千萬元整修的新化公會堂青少年圖書館，4年沒有開過大門，近期還被元宵節花燈擋住建築立面，停車位用障礙物阻擋。記者吳淑玲／攝影
台南市府斥資3千萬元整修的新化公會堂青少年圖書館，4年沒有開過大門，近期還被元宵節花燈擋住建築立面，停車位用障礙物阻擋。記者吳淑玲／攝影
台南市府斥資3千萬元整修的新化公會堂青少年圖書館，4年沒有開過大門，近期前面還放置元宵節花燈擋住建築立面。記者吳淑玲／攝影
台南市府斥資3千萬元整修的新化公會堂青少年圖書館，4年沒有開過大門，近期前面還放置元宵節花燈擋住建築立面。記者吳淑玲／攝影

圖書館 文化局 歷史建築

延伸閱讀

設備老舊不敷使用 三重圖書館將花30億元重建成新地標

新北明志國中數位圖書館 互動、VR取代實體書

國資圖「閱讀全壘打」 獲雙項國際認證

影 ／傳說中天地會總舵主 陳永華墓碑景觀修復12月完工

相關新聞

台南首間歷史建築圖書館大門4年沒開過 文化局回應了

台南市府斥資3千萬元修復歷史建築新化公會堂，4年前轉型為青少年圖書館，由區公所管理，因活化率不高，至今大門沒開過，只能由...

「此生必去！特色圖書館」台南新總圖「城市灶咖」超夯

台南永康總圖開幕不久入館人數就破百萬人，還獲選網路「此生必去！全台特色圖書館」之一，首創在公共圖書館設立「城市灶咖」烹飪...

公路總局76歲生日 幸福台61唯一休息站今開趴

今天公路總局76歲生日，公路總局特別選定國內第一個快速道路休息站的幸福台61線口湖鄉金湖休息舉辦慶生會，接受過往旅客祝福...

台南大凍山黑尾虎頭蜂築巢 明天移除將封路3天

台南市白河警分局下午表示，大凍山登山口因上方樹梢上有虎頭蜂窩，且已超過2個籃球大小，再不摘除將會更大，很難處理。農業局預...

中正大學4校友聯手打造「神沐日初」 穀倉農創園區掛牌

嘉義中正大學4位校友，各有茶博士、咖啡達人、烘焙家及教育家背景，發揮所長，採阿里山高山茶、咖啡，結合天然食材，製成養生健...

黃偉哲今一日店長 義賣產銷履歷農特產品所得捐弱勢

台南市農業局為向消費者推廣安全、安心、公開可追溯，具有產銷履歷驗證之農特產品，今、明兩天在台南假日農市舉辦「台南市產銷履...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。