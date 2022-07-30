台南社大台江分校辦台江流域專題 親師生探索水利文化

台南社大台江分校邀集沿線高國中小學，成立台灣山海圳綠道學校社群舉辦2022台江流域專題人文營，今天嘗試以探索台江生態及文化路徑，帶領教師、志工幹部踏溯山海圳國家綠道、嘉南大圳水利歷史現場、台江流域信仰文化路徑。

台江分校表示，希望連結沿線學校，教師及志工社群，共同協力，從課程教案規畫，進而陪伴學生，發展探索實作行動。值此疫後社會的開放學習挑戰，迎接2023台江建庄兩百年。

校方表示，今天一早先禮敬海尾朝皇宮大道公，隨即前往茄拔，沿著山海圳國家綠道，縱走曾文、渡仔頭、官田三大水橋，探訪赤山龍湖巖、烏山頭水庫暨嘉南大圳水利文化路徑。

下午再前往古直加弄圳源頭安定保安宮、公親寮清水寺，踏溯曾文溪水患文化路徑，再回到溪頂寮保安路、中安宮及海尾朝皇宮，認識台江十寮拓墾文化路徑，鼓勵六十多位親師生，老中青三代共學，大家從「公民參與」、「文化路徑」、「流域生態」三個方向，進行探索學習方案規畫討論，希望發展出給學生或是教學探索山海圳國家綠道學習方案以及故事地圖。

參與的陳彥閤表示，以前是騎單車從台江到烏山頭水庫，這次用走路方式，可以近距離觀看水圳，觀察植物及環境特色，非常棒。吳菀淇也說，走讀山海圳國家綠道，可以清楚發現有些地方有樹，有些路段沒有樹，夏天很熱，建議市政府應該繼續種樹，形成全段的綠色隧道。