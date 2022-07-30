他第一次「洗別人的腳」驚嘆這件事 背後有洋蔥
雲林縣西螺鎮有一群同在台塑六輕工作的青年，平時是同事，下班常相約做公益，捐款、出力幫助多個非營利組織，近年有感疫情影響弱勢家庭生計，他們決定籌組螺暉青年協會，今在福天宮首辦謝親恩活動推廣孝道，會後至各里發送物資，行動力無窮，令人感佩。
理事長林志玩說，過去成員常一起到其他協會當志工，有自己的組織後，能辦想辦的活動，做更多想做的事，且認為既然有餘力能幫助別人「還等什麼？」，於是發起孝親活動，號召社區男女青年、孩童，在父親節前夕為長輩洗腳，傳承儒家孝道精神。
「我第一次幫爸爸洗腳...」10多歲的西螺男孩，羞怯搓揉父親雙腳，這是他第一次「洗別人的腳」，從未觸摸過父親雙腳的他，仔細端詳才發現，父親黝黑的皮膚，其實是每天在太陽下工作賺錢的痕跡。
林志玩說，協會另獲社會善心人士捐助每份價值1500元的生活物資，今成員總動員分裝成400份，一一發送至全鎮27里的弱勢家戶手中，希望牽起社會善緣，讓愛零距離。
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