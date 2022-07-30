公路總局76歲生日 幸福台61唯一休息站今開趴
今天公路總局76歲生日，公路總局特別選定國內第一個快速道路休息站的幸福台61線口湖鄉金湖休息舉辦慶生會，接受過往旅客祝福，公路總局嘉義監理所也動員志工並出動變形金鋼行動監理車到休息站展開行的安全宣導，與民互動，度過一個特別的生日。
公路總局76週年局慶，今年移師到西濱快速道路金湖休息站舉行別開生面的生日趴，今天上午一場太鼓表演熱場後，一連串的交通宣導上場，因逢假日，來來往往的旅客相當多，每位走進休息區的旅客，得知今天是公路局76歲生日，都不忘向公路總局的人員道聲「生日快樂！」，平添濃濃的慶生喜氣。
也有遊客感念公路局為民服務超過一甲子，感謝提供便捷舒暢的交通網，公路四通八達，讓愛無距離，嘉義區監理所也出動超夯的變形金剛行動監理車，讓遊客大開眼界，交通隊也展示巨無霸重機，順便來一場交通安全宣導趣味問答，雲林監理站吳站長孟峰說，因為公路總局生日最大願望，就是人人旅途都平安。
嘉義區監理所黃所長萬益表示，行動監理車提供多功能服務，可辦理換照作業、也可舉辦機車筆試及違規紅單的收繳作業…等多項監理服務；上山下海深入偏鄉，只要行動監理車可及之處，就可傳遞流滿溫度的服務，尤其偏鄉老人多，申辦監理業務更不方便，有了行動監理車最方便。
公路總局員工齊聚休息站前，高喊「公路總局生日快樂！」，並一起許願，許公路總局一個美好的未來，為這場公路生日趴，畫下圓滿句點。
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