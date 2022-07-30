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台南大凍山黑尾虎頭蜂築巢 明天移除將封路3天
台南市白河警分局下午表示，大凍山登山口因上方樹梢上有虎頭蜂窩，且已超過2個籃球大小，再不摘除將會更大，很難處理。農業局預定明天晚上移除蜂巢，因移除後未在蜂巢內虎頭蜂會因找不到蜂巢，在附近盤旋幾天，可能攻擊路過民眾，因而自明天中午12點起至8月3日下午7點將封閉大凍山出入產業道路。
白河分局表示，農業局黑尾虎頭蜂蜂巢移除，已申請路權使用，將封閉大凍山產業道路，沿線會設置禁止進入警告標語，期間請民眾配合勿強行進入，以免遭虎頭蜂攻擊發生危險。封閉道路座標23.325318,120.512925至23.323300,120.508378。
警方表示，白河區關子嶺大凍山為喜愛登山民眾的熱門健行路線，近來陸續接獲民眾反映，到大凍山登山時遭零星虎頭蜂侵擾，農業局連日派員勘查，原來虎頭蜂於登山口樹上築巢且蜂巢已經大到足足有2個籃球大小。
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