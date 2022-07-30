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中正大學4校友聯手打造「神沐日初」 穀倉農創園區掛牌

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
中正大學4位校友聯手打造神沐日初伴手禮。記者魯永明／攝影
中正大學4位校友聯手打造神沐日初伴手禮。記者魯永明／攝影

嘉義中正大學4位校友，各有茶博士、咖啡達人、烘焙家及教育家背景，發揮所長，採阿里山高山茶、咖啡，結合天然食材，製成養生健康、美味「曲奇餅」，包裝融入神木、日出、雲海及車站圖騰，打造「神沐日初」伴手禮，讓遊客將阿里山菁華一口吃下，將阿里山之美帶回家。

在財團法人志玄文教基金會 (嘉義學習中心)震撼鼓聲中，「神沐日初」上午在阿里山腳下中埔鄉穀倉農創園區掛牌，縣議員陳柏麟、中正大學教育學院院長鄭瑞隆、中正校友總會長郭建位等來賓 共同揭牌。

4位中正校友：許偉庭化學暨生物化學所博士，創立「三癸亭製茶」，是阿里山茶比賽三連冠製茶師；張永璽企管所畢業，在「藍色部落」鄒族里佳部落種咖啡7年，在2019年阿里山莊園咖啡精英交流賽，獲金質獎及頭等獎；雲林斗南「新長崎食品公司」負責人洪素惠，是手工餅乾烘焙專家，就讀EMBA；中埔「全美幼兒園」負責人林逸蘋，EBA畢業，從事幼教逾20年。

林逸蘋說，從事幼教，對孩子食安營養特別重視，有一次初嘗低溫烘焙黑糖，甜而不膩美味，勾起兒時甜美記憶，找其他3位校友研發，以該款黑糖為基底取代傳統二砂，結合各自專精領域及生產，嚴選阿里山高山茶咖啡豆，不添加人工化學物，經1年多傻勁研發試吃，成功製成「曲奇餅」，具養生、健康、美味，適合老中青幼四代共享。

「神沐日初」採用精緻鐵盒包裝，鐵盒上呈現阿里山小火車×櫻花林(原味)、阿里山森林×鐵路 (茶香口味)、阿里山山岳車站×銀河星空 (咖啡口味)及阿里山日出×雲海 (芝麻口味)等四種遊客與阿里山相遇最美麗的風景。

中正大學4位校友聯手打造神沐日初伴手禮，上午在阿里山腳下中埔鄉穀倉農創園區掛牌。記者魯永明／攝影
中正大學4位校友聯手打造神沐日初伴手禮，上午在阿里山腳下中埔鄉穀倉農創園區掛牌。記者魯永明／攝影
中正大學4校友聯手打造神沐日初伴手禮，上午在阿里山腳下中埔鄉穀倉農創園區掛牌。記者魯永明／攝影
中正大學4校友聯手打造神沐日初伴手禮，上午在阿里山腳下中埔鄉穀倉農創園區掛牌。記者魯永明／攝影
中正大學4位校友聯手打造神沐日初伴手禮。記者魯永明／攝影
中正大學4位校友聯手打造神沐日初伴手禮。記者魯永明／攝影

阿里山 咖啡 烘焙

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