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疫情使兩岸幾乎零互動 一場民間視訊交流在雲林展開

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
兩岸時事評論家介文汲（左）專程致送香油錢給開山宮主委翁銀河，感恩雲林鄉親祭祀介家祖先。記者蔡維斌／翻攝
兩岸時事評論家介文汲（左）專程致送香油錢給開山宮主委翁銀河，感恩雲林鄉親祭祀介家祖先。記者蔡維斌／翻攝

疫情加上兩岸關係緊張，民間交流幾乎停滯不前，雲林縣崙背鄉主祀介之推的開山宮，昨天透過視訊和四川成都市舉行一場蓉台道教文化雲端視訊聯誼，雲林副縣長謝淑亞參加；雙方透過視訊交流，成都副市長林楠在視訊中細數四川與雲林深厚的情誼，兩方人士並共同祈願疫情早日退散恢復交流，這也是疫情以來雲林和對岸首次聯誼，備受矚目。

這場蓉（四川別稱）台道教文化雲端視訊交流活動，崙背開山宮為台灣主辦，成都市濃園集團等單位共同承辦，主要探討道教文化對兩岸人民的影響，以及介之推忠孝文化傳承。身為介之推嫡系子孫的兩岸時事評論家介文汲也到場演講。

雲林縣副縣長謝淑亞、民政處副處長陳良駿、雲林縣農會總幹事兼國民黨縣黨部副主委簡明欽等人應邀出席；成都方面則由青城山建福宮道長張明心率隊，雙方先在視訊中舉行祈福法會，為兩岸人民祝禱，成都市濃園集團董事長楊麗、青創中心主任謝柏園代表兩岸人民上香祈福。

隨後，兩岸宗教學者丈行研討，7月初才獲選台灣中央研究院士的李豐楙也返回雲林故鄉共襄盛舉，他指出，雲林鄉親尊稱介之推為「大伯公」，被視為類似城隍的守護神，是儒家祭祀神與道教守護神的綜合體。四川大學道教與宗教文化研究所副主任李裴也說，介之推的忠孝行儀符合道教的標準，因此被尊封為神，早年從介之推故鄉山西帶到福建祭拜，再渡海來台奉祀，保鄉佑民。

成都副市長林楠就如何與雲林建立多年友誼，細說過往，雲林副縣長謝淑亞也說，成都與雲林有著深厚情誼，她個人曾到過成都訪問，疫情前縣府也曾組團赴成都展售雲林農產，希望疫情早日褪去，兩城市再恢復熱絡的交誼。

介文汲也捐香油錢給開山宮，感謝雲林鄉親祭祀介家祖先這麼多年。雙方也透過視訊表演古琴、茶道、太極拳並相約疫情後多加交流，融和兩岸人民情感。

疫情使兩岸交流幾乎停滯，崙背鄉開山宮舉行蓉台道教文化雲端誼，雲林副縣長謝淑亞應邀透過視訊和四川成都市人員對話，強調兩城市的情誼深厚。記者蔡維斌／翻攝
疫情使兩岸交流幾乎停滯，崙背鄉開山宮舉行蓉台道教文化雲端誼，雲林副縣長謝淑亞應邀透過視訊和四川成都市人員對話，強調兩城市的情誼深厚。記者蔡維斌／翻攝
疫情使兩岸交流幾乎停滯，崙背鄉開山宮舉行蓉台道教文化雲端誼，透過視訊和四川成都市對話交流。記者蔡維斌／翻攝
疫情使兩岸交流幾乎停滯，崙背鄉開山宮舉行蓉台道教文化雲端誼，透過視訊和四川成都市對話交流。記者蔡維斌／翻攝
疫情使兩岸交流幾乎停滯，崙背鄉開山宮舉行蓉台道教文化雲端誼，雲林縣府、縣農會和國民黨地方黨部人員，透過視訊和四川成都市對話交流。記者蔡維斌／翻攝
疫情使兩岸交流幾乎停滯，崙背鄉開山宮舉行蓉台道教文化雲端誼，雲林縣府、縣農會和國民黨地方黨部人員，透過視訊和四川成都市對話交流。記者蔡維斌／翻攝

雲林 疫情 謝淑亞

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