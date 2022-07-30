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黃偉哲今一日店長 義賣產銷履歷農特產品所得捐弱勢
台南市農業局為向消費者推廣安全、安心、公開可追溯，具有產銷履歷驗證之農特產品，今、明兩天在台南假日農市舉辦「台南市產銷履歷農特產品展售暨公益活動」。今天由市長黃偉哲擔任一日店長，義賣有產銷履歷認證的火龍果及酪梨，並將義賣所得全數捐助給台南市心智障礙關顧協會附設展翼烘焙庇護工場。
黃偉哲表示，感謝22個農會與黃金蕎麥有限公司共襄盛舉，各農會也精心提供具有當地代表性的農特產品來義賣。台南女青農許玉靜捐贈救災救護器材給南市府的善心義舉，也致上誠摯的謝意。
農業局表示，這次活動除推薦近期量產的火龍果及酪梨外，也特別推薦剛打入全聯通路的「幸福良時黑豆漿」、獲得2022精饌米獎銀獎的「芳榮米廠台灣越光米」、全國第一個取得蜂蜜產銷履歷集團驗證的「楠西區養蜂產銷班第3班蜂蜜」等優質農特產品。
農業局輔導農友申請產銷履歷驗證，截至今年7月28日，台南市農作類產銷履歷驗證面積全國第二，其中雜糧特作類驗證面積與蜂產品驗證蜂箱數皆為全國第一，也為全國第1個通過菱角、甘蔗驗證的縣市，而蕎麥、高粱也將陸續取得產銷履歷證明。農業局將持續輔導農友的農產品申請及通過產銷履歷驗證，讓社會大眾買得開心，吃得安心。
台南市心智障礙關顧協會理事長徐献志及附設展翼烘焙庇護工場總幹事蔡艷芳皆表示，庇護工場雖成立多年且已進用12名身障員工，但能見度仍偏低，尤其在疫情持續嚴峻時期，工場經營頗為辛苦。雖然每位心智障礙員工都盡力奉獻心力，但營收不佳時會降低員工的成就感。協會非常感謝心智障礙者家庭對子女的支持，也希望消費者能多支持庇護工場。中秋佳節快到了，庇護工場也推出多款精緻的中秋禮盒，歡迎民眾訂購，7月31日前預購可享9折優惠。
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