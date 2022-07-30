他們送物資1年發現「這些人」比苦更苦 將募資聚焦關懷

雲林縣愛無礙協會號召身心障礙成員、志工群騎手搖車，花一年時間，帶著物資前進20鄉鎮幫助弱勢和長者，本月17日圓滿完成任務，理事長陳明瑟說，過程中發掘許多「比苦更苦」的邊緣戶待援，今天在斗南火車站宣示啟動下半年全新聚焦關懷行動，持續媒介物資給家戶，補足社會資源缺口。

愛無礙協會是由身心障礙者及志工組成的非營利組織，經常透過手搖車完成「不可能任務」，包括跳舞、環島，甚至載著大批物資，穿梭社區大街小巷關懷他人。

該協會利用一年時間送愛到各鄉鎮，深入社區後發現，有許多看不見的角落急需資源；有人的家「很簡單」，沒有太多傢俱，有人吃的「很清淡」，沒有太多食物選擇權，有人生活「很單純」，有工作就上，沒有工作只能撿回收維生。

陳明瑟是虔誠的媽祖信徒，除率隊探訪社區貧戶，也向北港朝天宮募集800多份媽祖小神衣，傳播信仰正能量，且有感疫情期間，大家減少外出，邀請台灣藝術長照協會理事長、同時是護理師的莊育冠，一起到社區推展音樂律動，今天透過嘉年華會，多個社區齊聚一堂舞動、分享心得，場面溫馨。

陳明瑟說，這趟關懷行動最大困境是有許多家戶跨越不了「心門」，也就出不了家門，這些人的物質、精神都需要被關懷，協會成員以自身心境拉他們一把，讓受助者感覺被尊重，也記得「自己沒被社會遺忘」。

立委劉建國長期關注身心障礙族群，他鼓勵長者及弱勢家戶，身心障礙者都能透過手搖車行動自如，任何人也「不要為自己設限」，帶著信心一起加入下一趟勇敢的旅程，關心更多需要幫助的人。