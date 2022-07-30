台南市歸仁區今天舉辦「父親節感恩表揚暨鑽石婚」表揚

台南市歸仁區公所今天在仁壽宮舉辦「父親節感恩表揚暨鑽石婚」表揚活動；表揚21里各1位「晶鑽爸爸」及各里推薦結婚滿60年的「鑽石婚」夫妻。區長魏文貴代表市長黃偉哲為模範父親及模範鑽石婚夫妻披上彩帶、致贈匾額及紀念品，並安排大合照，藉此表達最誠摯的敬意與祝福，場面熱鬧。

魏文貴表示，今年歸仁各里共推薦7對符合滿60年婚齡者接受鑽石婚表揚，期待民眾一起見證牽手一甲子鑽石婚夫妻歷久彌堅的感情；因疫情影響與父親節表揚合併辦理，簡單隆重方式會後不再餐敘，期望公開表揚儀式宣揚父親偉大的精神、無怨無悔為家庭付出，更重要的是要讓後輩重視孝道，感念及時行孝的可貴。

歸仁公所人文課表示，模範父親南興里蔡文生獲選歸仁區薦舉代表接受市政府表揚。蔡文生78歲高壽，出生務農家族，幫助父母從事繁重農事，深感務農生活無法改善家中經濟，在經濟起飛的70年代，加入當時最熱門的奇美實業、工作至屆齡退休。

他注重孩子們基礎教育和人格養成，以自己為榜樣，曾任鄰長，目前是歸仁公所調解委員，一生行為舉止，剛正不阿、為人和善，貢獻所長服務社會，堪稱模範父親表率。

另今年模範鑽石婚夫妻歸仁里張再基、張吳放將代表歸仁接受市政府表揚。張再基經家人介紹與張吳放於民國45年結婚已超過60年，相互扶持至今，三名子女辛苦撫育子女成人，都已成家立業、兒孫滿堂，夫妻鶼鰈情深，多年的陪伴，實為鄰里家庭典範。

21位模範父親除南興里蔡文生、各里名單如下：武東里王丁参、媽廟里羅枝前、崙頂里李考財、沙崙里陳思德、歸南里徐献志、辜厝里謝龍恩、後市里陳有利、許厝里陳忠正、南保里陳榮中、大潭里黃金和、看西里許明煌、西埔里楊義順、看東里范振富、文化里楊添丁、六甲里沈進忠、歸仁里陳駿騰、大廟里黃松發、七甲里徐忠明、新厝里吳允得、八甲里吳思坤。