台南市首創「居家安胎服務」 每胎最高補助1萬2500元

台南市府為加強生育友善支持服務，並成為懷孕婦女有力的後盾，每人每胎最高補助1萬2500元，至今年6月底，服務受益44人次。

接受服務對象陳小姐，今年已懷第二胎，使用居家安胎服務後表示，有人幫忙家務，還可以協助準備餐食，讓她不必擔心及費心採買的過程，能在家裡這個熟悉的環境裡，安心地照顧自己跟大寶，為整個孕程提供很大的幫助。

黃小姐嫁來台南後第一次懷孕又遇上安胎的問題，因為沒有親近的人可以詢問，心裡很焦慮也很緊張，還好有居家安胎服務，透過護理師到宅訪視除了能檢查安胎期間的身心健康外，還能諮詢孕程、準備生產及育兒流程相關問題，提早做準備。

黃小姐說，產前已經有分泌乳汁的情況，看影片也不懂怎麼處理，幸好有護理師可以來家裡教學，居家安胎服務的過程真的讓人很放心。

社會局表示，居家安胎服務係補助「設籍本市且經醫師診斷懷孕20周以上且須居家安胎」的孕婦，可向本市「具執業登記證的計程車司機、長照居家服務特約單位及經本市衛生局立案核可的居家護理所」採買相關勞務服務，

補助項目包含回診交通費單趟最高補助200元（來回為2趟），代辦勞務服務每次最高補助130元，家務協助每30分鐘最高補助195元，餐食照顧每1小時最高補助310元，居家護理師訪視費每趟1050元，每人每胎最高補助1萬2500元(未達上限者核實支付)，民眾可依自身需求安排服務。

市長黃偉哲表示，為加強落實婦女福利服務，將持續推動「居家安胎服務」，減輕面臨安胎問題婦女的負擔。除此之外，台南市也積極推動「到宅坐月子媒合平台」服務以及育兒指導服務方案，使孕產婦享有多元、完善的服務措施，給台南市生育女性更多的支持。

台南市社會局創新推動「居家安胎服務」，辦理全台首創針對居家安胎婦女支持服務補助，珍惜每一個孕育下一代的機會，以減少早產兒及降低幼兒發展遲緩發生的機率，減輕其懷孕安胎過程負擔。有關南市「居家安胎服務」資訊，可上台南市政府社會局網站查詢或電洽婦女及兒童少年福利科06-2991111分機5907。