新營甜蜜節「夏日親子同樂會」台南鐵道文化園區萬人聚

台南市政府觀光旅遊局與新營區公所今天以「夏日親子同樂會」為主題，在新營鐵道文化園區舉辦「2022新營甜蜜節」，吸引許多遊客；市長黃偉哲表示，甜蜜節他上任後連辦兩年，希望今年跟去年一樣每天都有超過萬人來參觀，共度甜蜜週末時光。

「2022新營甜蜜節」7月16、17日在新營天鵝湖開幕、近萬人參與；今天換到新營鐵道文化園區，先由在地劇團-甜甜兒童劇團演出，還有MOMO家族藍莓姐姐與小朋友唱唱跳跳相見歡，讓大人小孩都樂在其中，活動將熱鬧兩天到明天下午5點。

黃偉哲表示，台南市有9座糖廠，數量與密度都居全台之冠，可謂糖業之都，新營糖廠是台糖公司三大糖廠之一，觀光旅遊局自去年起結合以糖業及軌道為主軸的新營鐵道文化園區舉辦新營甜蜜節，別具意義，鐵道歷史與糖業特色的結合，恰巧呈現出台南的「甜」。

他說，新營甜蜜節是新營品牌活動，今年是第二屆，去年只辦在一個地方，今年新增加天鵝湖，明年會再想辦法優化，希望把大新營地區的產業文化、物產活動、親子活動等等都辦得成功。

黃偉哲說，民眾也可順便暢遊鄰近的長勝營區、新營美術園區及新營天鵝湖，或者走訪後壁俗女村、鹽水老街、柳營酪農區及德元埤荷蘭村等周邊景點旅遊。同時，2022台南購物節已經開跑、歡迎全國民眾踴躍來台南旅遊消費登錄發票，就有機會將各項大獎好禮帶回家。