惜物、分享愛！嘉義縣再生家具工廠送弱勢家庭家具

嘉義縣環保局再生家具工廠遠近馳名，推出家具常秒殺，深民眾喜愛，疫情期間修復家具再利用，關懷弱勢家庭。

家住新港鄉79歲施姓鄉民行動不便，同住女兒、孫子領有智障手冊，經在地議員林秀琴關心，轉介協助改善居住問題，環保局特地會同勞青處到施家了解需求後，量身選擇一組再生家具衣櫥，提供施姓鄉民家庭使用，提升生活環境品質。

環保局長張根穆說，現代人消費水準提高，換家具較頻繁，忽視家具價值；環保局再生家具工廠為提倡惜物愛物觀念，將有瑕疵家具修復、整理，呈現不同面貌，尤其工廠獨家出品的「再生沙發」，由專業沙發師傅一張沙發平均花2個月時間「改頭換面」，品質可媲美新品，民眾也相當捧場，且可減輕後端家具處理的負擔。