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惜物、分享愛！嘉義縣再生家具工廠送弱勢家庭家具
嘉義縣環保局再生家具工廠遠近馳名，推出家具常秒殺，深民眾喜愛，疫情期間修復家具再利用，關懷弱勢家庭。
家住新港鄉79歲施姓鄉民行動不便，同住女兒、孫子領有智障手冊，經在地議員林秀琴關心，轉介協助改善居住問題，環保局特地會同勞青處到施家了解需求後，量身選擇一組再生家具衣櫥，提供施姓鄉民家庭使用，提升生活環境品質。
環保局長張根穆說，現代人消費水準提高，換家具較頻繁，忽視家具價值；環保局再生家具工廠為提倡惜物愛物觀念，將有瑕疵家具修復、整理，呈現不同面貌，尤其工廠獨家出品的「再生沙發」，由專業沙發師傅一張沙發平均花2個月時間「改頭換面」，品質可媲美新品，民眾也相當捧場，且可減輕後端家具處理的負擔。
再生家具工廠設立目的「循環經濟」，讓物品延續使用壽命，減少資源浪費，所需人力僱用中高齡失業勞工為主，透過培訓，增進中高齡失業勞工就業機會；贈衣櫥給施姓鄉民，推廣再生嘉俱館以資源回收關懷社會，歡迎社區民眾至「再生嘉俱館」網路平台網址: https://cyepb.easylife.net.tw 選購、支持。
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