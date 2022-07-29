國內首場雲林農業設計展 明起兩周在北港糖廠開展

國內首屆「雲林農業設計展」今天下午開幕，6大主題展場分別位於北港糖廠倉庫區及糖廠後側的媽祖大橋下台糖農場，雲林縣長張麗善邀請大家明天起至8月14日一同來雲林感受不凡的新農業。

今天開幕式由國際藝術節「身聲劇場」的三位農巨人，以繽紛裝扮樂手熱鬧開場，以充滿喜悅與能量的鼓聲節奏打響農展招牌，並結合地方青農「有朝一日・西螺小農」演出，網紅青農展現出活力和創造力，知名YouTuber「八婆」也以最受歡迎的「挑戰系列」影片拍攝宣傳影片，設計趣味觀展方式帶領觀眾認識「雲林農業設計展」的亮點和雲林農業。

張麗善指出，農展以「雲林農業價值」為核心，透過「農業設計」方式，從生活、藝術及文化等面向切入，期望以「設計」驅動農業創新與地方創生，翻轉一般大眾對農業既有印象。

農展包含六大主題展館，維度空間的蔬果主題館、養氣食光機的健康生活館、知稻好米學的稻米主題館、大菜市的雲林產銷館、漁牧未來式的漁牧主題館、設計美學的農村美術館，每個主題館都是濃縮雲林的好與美，還有雲林美食及雲林良品市集，應有盡有。