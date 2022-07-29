快訊

北市大同、萬華區傍晚大停電 3644戶一片黑壓壓…台電回應了

張庭、林瑞陽 「一家四口」回台灣 友人曝是為了這件事

北市捷運雙連站旁巷弄起火 警消急派員撲救

台糖打造21節復古車廂 行駛嘉義高鐵站至故宮南院

中央社／ 嘉義縣29日電

蒜頭糖廠五分車鐵路延伸至高鐵嘉義站與故宮南院鐵道，工程預定明年8月完工，台糖以40年前行駛嘉義北港線小火車為藍本，訂製了21節復古車廂行駛，要讓搭乘民眾重溫舊夢。

行政院去年8月核定「蒜頭糖廠五分車延駛高鐵及串連故宮南院」計畫，第1期路線規劃分為2階段，第1階段由蒜頭糖廠五分車路線延伸至高鐵嘉義站特定區，預定今年國慶日通車，第2階段將五分車延駛至故宮南院，預計明年8月完工。

台糖公司雲嘉區處今天告訴中央社記者，全線通車後，將以復古車廂行駛，車廂設計以40年前行駛嘉義至北港線的載客的藍皮車廂為藍本，近日已委外製造21節車廂，預計明年7、8月時可交車，讓搭乘民眾重溫舊夢。

台糖指出，因為蒜頭糖廠五分車載客車廂，是由載甘蔗的台車改裝，有點簡陋，不適合接駁高鐵客人，因此採用國立故宮博物院院長吳密察建議，打造復古車廂，設置舒適座椅，吸引觀光客。

另外，牽引復古車廂的機關車頭，使用蒜頭糖廠內德國製「德馬牌」機關車頭，至於2017年修復的編號650台糖蒸汽機車，目前沒有規劃行駛這條鐵道。

台糖表示，鐵道完工後蒜頭糖廠與故宮南院將緊密連結，帶動嘉義觀光。

故宮南院 車廂 嘉義

延伸閱讀

入口狹小難搶救…台糖牧場工人卡大飼料桶 OHCA無生命徵象

國會交流團赴德 蔡易餘等人搭德國高鐵有票沒車位

黃土水作品返鄉 台糖首位社長胸像高美館典藏

福廈跨海高鐵全線貫通 明年下半年通車

相關新聞

影／U12世界盃台南登場 警長：反恐維安滴水不漏

2021第六屆WBSC世界盃少棒錦標賽台南登場，台南市警局長方仰寧親自坐鎮指揮，動員200多名警力安全維護外，申請保三警...

國內首場雲林農業設計展 明起兩周在北港糖廠開展

國內首屆「雲林農業設計展」今天下午開幕，6大主題展場分別位於北港糖廠倉庫區及糖廠後側的媽祖大橋下台糖農場，雲林縣長張麗善...

U12為中華隊加油 台南市公車增班疏運

第6屆WBSC世界盃少棒錦標賽今晚在台南亞太國際棒球訓練中心揭開序幕，中華隊將在開幕典禮後上場，預估會有大批球迷前往為中...

虛擬健保卡授權綁定 確診長者不會3C也可完成通訊診療

具有慢性病史78歲李先生COVID-19確診後，在家隔離時出現發燒、全身痠痛、咳嗽、流鼻水等症狀，因無法外出就醫亦不會使...

減法改造嘉義火車站 重現古蹟車站之美

嘉義火車站以減法美學，簡化及拆除車站內外繁複的物件，回復古樸及美麗的古蹟立面本質，提升人本空間及景觀環境。台鐵局長杜微表...

鼓勵5至11歲學童接種第2劑 台南加開15場次送禮品一份

台南市衛生局提醒已接種COVID-19疫苗第1劑且滿4至8周的5至11歲學童，儘快預約接種第2劑，在開學前建立完整保護力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。