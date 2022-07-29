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2022雲林農業設計展開幕 展現農業價值新風貌

中央社／ 雲林縣29日電

2022雲林農業設計展以「雲林農業價值」為核心，從生活、藝術和文化等面向切入，翻轉民眾對農業既有印象，今天開幕，為期14天的展覽呈現雲林農業的創新與未來。

身聲劇場演員以繽紛裝扮熱鬧登場，為2022雲林農業設計展揭開序幕，雲林縣長張麗善和多名議員參與。

張麗善致詞表示，2022雲林農業設計展是一場不一樣的展覽，以「雲林農業價值」為核心，從生活、藝術和文化等面向切入，期望以設計驅動農業創新與地方創生，翻轉民眾對農業既有印象。

雲林縣府斥資新台幣1800萬元舉辦為期14天的2022雲林農業設計展，展覽分為6大主題展館，有蔬果主題館、漁牧主題館、稻米主題館、健康生活館、大菜市產銷館及農村美術館。

其中稻米主題館透過農村情境營造沉浸式展場，使用稻米藝術裝置展示與米食相關實物，表現出雲林稻米生長特色。而農村美術館展現雲林農漁畜產品五彩繽紛顏色，包括蒜頭白、鯛魚藍、蘿蔔紅、生菜綠、花生黃、醬油墨等，呈現出農業的層次感、創新感、文化感。

雲林縣府農業處指出，每個主題館都是濃縮雲林的好與美，藉由特色農作物激盪新的農業設計火花，另超過500場的體驗課程，有料理課程、農廢創作、大地餐桌、料理比賽、美食市集及雲林良品等。

2022雲林農業設計展從30日至8月14日上午8時30分到下午5時，活動地點在北港糖廠，相關資訊可上網查詢「雲林農業設計展」網站。

雲林 稻米

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