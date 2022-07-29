民進黨婦女部舉辦選戰營 首度邀請新住民拚選戰

民進黨婦女部今天在嘉義縣長榮文苑嘉義酒店，舉辦為期2天「台灣女人戰出來」領袖決策營，集結各縣市200名台灣及新住民姐妹開授選戰特訓班，化女力為戰力，號召姐妹們投入年底選戰。

婦女部主任許嘉恬說，台灣性別平等指數亞洲第一，台灣女力更是選舉重要的戰力。此次營隊，正是台灣女力隊集結的第一步，這是婦女部首次邀請新住民參加選戰營隊。民進黨近年深耕新住民族群，選戰營邀請到70多名來自越南、印尼、泰國、緬甸、中國等國家新住民幹部參與。

中國新住民王翎鳳說，長期投入社區營造，發現與民進黨本土理念與價值一致，站出來為民進黨推出好人才輔選。來自越南、曾獲勞動部創業楷模阮理厚表示，來台20多年對政治觀察，民進黨是照顧新住民政黨，推出許多友善新住民政策，願投身輔選，擔任雲林小英新住民山線後援會會長，支持民進黨縣長參選人劉建國。