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U12為中華隊加油 台南市公車增班疏運
第6屆WBSC世界盃少棒錦標賽今晚在台南亞太國際棒球訓練中心揭開序幕，中華隊將在開幕典禮後上場，預估會有大批球迷前往為中華隊加油。交通局提供大眾捷運搭乘路線及增開公車疏運，周邊路外 停車場也很方便，市長黃偉哲表示，歡迎球迷為所有選手加油，也希望球迷掌握賽事期間相關交通資訊，天天為中華隊加油。
交通局局長王銘德呼籲，今晚起至下周日（8月7日）為賽事期間，歡迎球迷利用大眾運輸到場觀賽。外縣市球迷可在高鐵台南站搭台鐵沙崙線至台南火車站轉搭18路公車，或至永康火車站轉搭20路公車，且中華隊比賽場次和總冠軍賽場次，將視情況機動增開班次疏運，散場公車也會服務至晚上10時15分發末班車，建議大家多多使用。
局長王銘德表示，自行開車的球迷可利用國道1號永康交流道接中正北路、永安路、長和路至環館路(棒球場)，或國道8號新吉交流道接台19(安和路)、長和路至環館路(棒球場)，市區球迷可就近由公園路接台19(安和路)、長和路至環館路(棒球場)，交通局已在沿線重要路口設置進、離場動線指標，建議球迷朋友依指標或現場交警人員指揮行駛。
在汽車停車資訊方面，建議球迷利用長和路路外停車場、館安路路外停車場免費停車，共計781席汽車位、1,730席機車格位，也可以付費使用周邊民間停車場，共計491席汽車位及118席機車位。另外在環館路東段部分人行道也有開放臨時停放機車，約1,200席，請球迷依現場指示牌及交通指揮人員指示停放。
賽事期間交通局也會在大台南智慧交通中心同時監看本市其他重要路段交通狀況，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，因應各道路車流即時調整號誌控制策略，並適時透過台南市即時交通資訊網、路側資訊可變標誌(CMS)、以及警廣等管道發佈路況導引資訊，以降低主要道路之交通衝擊，紓解壅塞車流。
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