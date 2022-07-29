U12為中華隊加油 台南市公車增班疏運

第6屆WBSC世界盃少棒錦標賽今晚在台南亞太國際棒球訓練中心揭開序幕，中華隊將在開幕典禮後上場，預估會有大批球迷前往為中華隊加油。交通局提供大眾捷運搭乘路線及增開公車疏運，周邊路外 停車場也很方便，市長黃偉哲表示，歡迎球迷為所有選手加油，也希望球迷掌握賽事期間相關交通資訊，天天為中華隊加油。

交通局局長王銘德呼籲，今晚起至下周日（8月7日）為賽事期間，歡迎球迷利用大眾運輸到場觀賽。外縣市球迷可在高鐵台南站搭台鐵沙崙線至台南火車站轉搭18路公車，或至永康火車站轉搭20路公車，且中華隊比賽場次和總冠軍賽場次，將視情況機動增開班次疏運，散場公車也會服務至晚上10時15分發末班車，建議大家多多使用。

局長王銘德表示，自行開車的球迷可利用國道1號永康交流道接中正北路、永安路、長和路至環館路(棒球場)，或國道8號新吉交流道接台19(安和路)、長和路至環館路(棒球場)，市區球迷可就近由公園路接台19(安和路)、長和路至環館路(棒球場)，交通局已在沿線重要路口設置進、離場動線指標，建議球迷朋友依指標或現場交警人員指揮行駛。

在汽車停車資訊方面，建議球迷利用長和路路外停車場、館安路路外停車場免費停車，共計781席汽車位、1,730席機車格位，也可以付費使用周邊民間停車場，共計491席汽車位及118席機車位。另外在環館路東段部分人行道也有開放臨時停放機車，約1,200席，請球迷依現場指示牌及交通指揮人員指示停放。