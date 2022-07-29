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U12開打！黃偉哲送「台南眾神保佑」組合箱為小將加油

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲準備台南限定眾神保佑組合箱為U12各國小將加油。圖／台南市府提供
台南市長黃偉哲準備台南限定眾神保佑組合箱為U12各國小將加油。圖／台南市府提供

睽違3年、眾所期待的「2021第六屆U-12世界盃棒球錦標賽」（VI WBSC U12 Baseball World Championship），今天在台南亞太棒球村熱力登場，台南市長黃偉準備威力加強版的台南古蹟限定商品「眾神保佑組合箱」，歡迎遠道而來的各國小球員，祝福每個小球員都能獲得眾神保佑，在比賽中盡情發揮，也留下在台南的美好回憶。

黃偉哲表示，這次是疫情後，台灣首度迎來這麼盛大的國際賽事，有來自世界11支國家代表隊包含台灣、墨西哥、多明尼加、巴拿馬、委內瑞拉、美國、捷克、義大利日本、韓國及南非的選手齊聚到台南，這麼有意義的比賽，身為東道主，當然要善盡地主之誼，幫小球員準備最好吃最有梗的台南古蹟限定商品，讓小球員們吃進點心之餘，也一起收下台南的歡迎跟加油。

南市府還特別邀請這次參賽隊伍中的義大利、日本、墨西哥、南非、美國的駐台大使錄製影片，與黃偉哲市長一同為WBSCU-12世界盃棒球錦標賽加油。

台南市長黃偉哲準備台南限定眾神保佑組合箱為U12各國小將加油。圖／台南市府提供
台南市長黃偉哲準備台南限定眾神保佑組合箱為U12各國小將加油。圖／台南市府提供
台南市長黃偉哲準備台南限定眾神保佑組合箱為U12各國小將加油。圖／台南市府提供
台南市長黃偉哲準備台南限定眾神保佑組合箱為U12各國小將加油。圖／台南市府提供

台南市長 義大利 日本

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