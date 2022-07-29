U12開打！黃偉哲送「台南眾神保佑」組合箱為小將加油

睽違3年、眾所期待的「2021第六屆U-12世界盃棒球錦標賽」（VI WBSC U12 Baseball World Championship），今天在台南亞太棒球村熱力登場，台南市長黃偉準備威力加強版的台南古蹟限定商品「眾神保佑組合箱」，歡迎遠道而來的各國小球員，祝福每個小球員都能獲得眾神保佑，在比賽中盡情發揮，也留下在台南的美好回憶。

黃偉哲表示，這次是疫情後，台灣首度迎來這麼盛大的國際賽事，有來自世界11支國家代表隊包含台灣、墨西哥、多明尼加、巴拿馬、委內瑞拉、美國、捷克、義大利、日本、韓國及南非的選手齊聚到台南，這麼有意義的比賽，身為東道主，當然要善盡地主之誼，幫小球員準備最好吃最有梗的台南古蹟限定商品，讓小球員們吃進點心之餘，也一起收下台南的歡迎跟加油。