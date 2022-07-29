雲林今年未有投票權的新住民別失望 可報名參加這個
2022選舉倒數，移民署南區事務大隊雲林縣服務站連日舉辦反賄選及選務工作介紹講堂，除製發多語言版本的文宣，更打造投票現場模擬情境，不少即將成為「新選民」的新住民直呼「好特別！」長知識之外，更期待年底投下手中的神聖一票。
雲林縣新住民家庭服務中心在虎尾舉辦為期5日的通譯人員培訓課程，鼓勵熱心且有語言專長的新住民，成為國人與外籍人士間的溝通橋樑，雲林縣服務站藉機打造投票體驗課程，讓新住民了解台灣選舉與反賄選的重要。
雲林縣服務站主任黃玟晸說，賄選並非只是單純買票、賣票行為，走路工、贊助活動、招待旅遊餐飲等也包括在內，新住民雖不熟悉台灣法規，但若遇上類似不法賄選，要勇敢檢舉，最高可獲200萬元獎金。
雲林縣選舉委員會說，已領居留證但今年還未有投票權的新住民，對選舉事務有興趣者，可到鄉、鎮公所報名參加選務工作，獲選後經教育訓練成為選務人員，即可在第一線參與選舉活動，感受台灣民主要事。
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