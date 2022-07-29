快訊

台糖爆工安意外「入口狹小難搶救」 工人跌2公尺深飼料桶命危

雲林今年未有投票權的新住民別失望 可報名參加這個

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
已領居留證但今年還未有投票權的新住民，可到鄉、鎮公所報名參加選務工作，參與選舉活動。記者陳苡葳／翻攝
已領居留證但今年還未有投票權的新住民，可到鄉、鎮公所報名參加選務工作，參與選舉活動。記者陳苡葳／翻攝

2022選舉倒數，移民署南區事務大隊雲林縣服務站連日舉辦反賄選及選務工作介紹講堂，除製發多語言版本的文宣，更打造投票現場模擬情境，不少即將成為「新選民」的新住民直呼「好特別！」長知識之外，更期待年底投下手中的神聖一票。

雲林縣新住民家庭服務中心在虎尾舉辦為期5日的通譯人員培訓課程，鼓勵熱心且有語言專長的新住民，成為國人與外籍人士間的溝通橋樑，雲林縣服務站藉機打造投票體驗課程，讓新住民了解台灣選舉與反賄選的重要。

雲林縣服務站主任黃玟晸說，賄選並非只是單純買票、賣票行為，走路工、贊助活動、招待旅遊餐飲等也包括在內，新住民雖不熟悉台灣法規，但若遇上類似不法賄選，要勇敢檢舉，最高可獲200萬元獎金。

雲林縣選舉委員會說，已領居留證但今年還未有投票權的新住民，對選舉事務有興趣者，可到鄉、鎮公所報名參加選務工作，獲選後經教育訓練成為選務人員，即可在第一線參與選舉活動，感受台灣民主要事。

移民署南區事務大隊雲林縣服務站、雲林縣選委會打造投票現場，讓新住民搶先體驗在台投票。記者陳苡葳／翻攝
移民署南區事務大隊雲林縣服務站、雲林縣選委會打造投票現場，讓新住民搶先體驗在台投票。記者陳苡葳／翻攝

雲林縣選舉 新住民 賄選

延伸閱讀

拚修憲複決跨高門檻 時力：全世界僅12國18歲沒投票權

雲林「除C肝」祭多項補助 找出潛藏因子

民眾黨桃園辦泰國鬼臉節 邀新住民「類出國」

新住民訴說生命故事 《燦爛新女力》新書發表

相關新聞

U12為中華隊加油 台南市公車增班疏運

第6屆WBSC世界盃少棒錦標賽今晚在台南亞太國際棒球訓練中心揭開序幕，中華隊將在開幕典禮後上場，預估會有大批球迷前往為中...

虛擬健保卡授權綁定 確診長者不會3C也可完成通訊診療

具有慢性病史78歲李先生COVID-19確診後，在家隔離時出現發燒、全身痠痛、咳嗽、流鼻水等症狀，因無法外出就醫亦不會使...

減法改造嘉義火車站 重現古蹟車站之美

嘉義火車站以減法美學，簡化及拆除車站內外繁複的物件，回復古樸及美麗的古蹟立面本質，提升人本空間及景觀環境。台鐵局長杜微表...

鼓勵5至11歲學童接種第2劑 台南加開15場次送禮品一份

台南市衛生局提醒已接種COVID-19疫苗第1劑且滿4至8周的5至11歲學童，儘快預約接種第2劑，在開學前建立完整保護力...

台南古城節明天西羅殿登場 有博杯比賽及虎爺藝術市集

台南市南勢街西羅殿與台南古城聯合工作室、中西區公所合辦「百虎百福-府城虎城福城」及「福虎聚西羅-壬寅虎年特展」寺廟文化推...

搶九合一選舉婦女票 綠營婦女部移師嘉縣辦領袖決策營

年底九合一選舉，對中央完全執政的民進黨是期中考，全國黨代表大會落幕，擂戰鼓啟動選戰模式，民進黨婦女部移師嘉義縣長榮文苑嘉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。