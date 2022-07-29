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虛擬健保卡授權綁定 確診長者不會3C也可完成通訊診療

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
詹家明醫師與病患使用虛擬健保卡進行視訊診療(非當事人)。圖／南區健保局提供
詹家明醫師與病患使用虛擬健保卡進行視訊診療(非當事人)。圖／南區健保局提供

具有慢性病史78歲李先生COVID-19確診後，在家隔離時出現發燒、全身痠痛、咳嗽、流鼻水等症狀，因無法外出就醫亦不會使用3C產品進行視訊診療，女兒心急電話求助家庭醫師-天德內小兒科診所醫師詹家明診治，詹家明先指導李先生的女兒虛擬健保卡授權綁定，向健保署南區業務組報備後，以電話問診李先生病情，並請女兒出示李先生虛擬健保卡QR Code完成讀卡取號並開立處方。

詹家明指出，使用虛擬健保卡進行通訊診療，除了零接觸降低染疫風險外，也可減少基本資料誤植困擾；另外，透過授權綁定虛擬健保卡，更可解決長者不諳3C困擾，是全民防疫就醫好幫手。

健保署南區業務組長林純美表示，今年4月Omicron變異株病毒來勢洶洶，本土確診病例已逾400萬例。這波疫情改變醫療服務提供模式，守護社區健康的家醫診所鼓勵民眾使用虛擬健保卡進行通訊診療，透過零接觸診療，提供多元方便的就醫平台，解決居家隔離民眾就醫問題。

截至今年6月底，雲嘉南地區146家診所參與虛擬健保卡就醫模式，更有1230家診所約占雲嘉南健保特約診所8成，加入視訊診療行列。

為讓民眾更容易了解使用虛擬健保卡進行視訊看診流程，健保署南區業務組拍攝影片供民眾參考。若長者確診後有就醫需求，可掃描下列QR Code，透過影片了解過程，讓確診長者更安心!

南區健保局表示，虛擬健保卡授權綁定，讓不諳3C長者完成通訊診療。圖／南區健保局提供
南區健保局表示，虛擬健保卡授權綁定，讓不諳3C長者完成通訊診療。圖／南區健保局提供
使用虛擬健保卡進行視訊看診流程示範影片連結QR CODE。圖／南區健保局提供
使用虛擬健保卡進行視訊看診流程示範影片連結QR CODE。圖／南區健保局提供

健保卡 居家隔離

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