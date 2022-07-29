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嘉義城隍廟中元祭 百年傳統結合創新藝術
嘉義城隍廟今天舉辦「城隍開恩 全嘉開普」中元普渡，廟前廣場布置一座約長15米，由鳳梨酥及長壽餅創作而成供品「祥龍獻普」，象徵傳承百年祭典結合創新藝術。嘉義市副市長陳淑慧率市府團隊一同祈求國泰民安，儘快遠離疫情。
嘉義城隍廟建廟三百餘年，每年農歷七月舉行的「城隍中元祭典」不僅保留完整的普渡儀式，更是嘉義市的無形文化資產。
副市長陳淑慧表示，嘉義市中元節慶有「輪普」習俗，以嘉義城隍廟為起始，於境內各信仰圈輪流普渡，在祭祀、普渡後舉行「平安宴」，「人鬼神同歡」的特殊文化，更是嘉義市中元祭典的一大特色。
今年嘉義城隍廟「中元祭典」首先於7月26日（農曆6月28日）晚上起鼓隆重登場，更依循古禮辦理於廟內起鼓、豎燈篙，夜間點亮燈火，以及在牛稠溪放水燈的習俗，並於當晚8點舉行「淨爐除穢」，教導人心除惡向善的正念後，才在農曆七月初一舉行鬼門開開普儀式。
嘉義城隍廟的「全嘉開普」除了準備傳統祭祀供品外，特別精心布置一座約長15米長，由鳳梨酥及長壽餅創作成的「祥龍獻普」供品，更有民眾以當季水果布置的「水果山」，讓傳統民俗信仰結合藝術與創新，成為具有在地特色吸睛亮眼的創意供品。
農曆7月結束後，將於隔天農曆8月1日（國曆8月27日）恭請城隍爺夜巡諸羅城，屆時也將有城隍出巡古裝隊伍、陣頭表演，以及開放信眾參加的「夯枷祈福」儀式，是嘉義市的特色宗教民俗活動。
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