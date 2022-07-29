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鼓勵5至11歲學童接種第2劑 台南加開15場次送禮品一份
台南市衛生局提醒已接種COVID-19疫苗第1劑且滿4至8周的5至11歲學童，儘快預約接種第2劑，在開學前建立完整保護力；提醒家長可以透過「台南打疫苗」系統協助預約，並於接種當日陪同家中孩童前往。
為服務有接種COVID-19疫苗需求的6個月至5歲(未滿6歲)幼兒，台南市7月30、31日將提供11場次的衛生所幼兒莫德納疫苗門診，8月2日至4日也將提供4個衛生所夜間接種場次（8月2日新營衛生所夜間門診取消）；除透過系統預約，現場也同步開放嬰幼兒免預約接種，歡迎多加運用。
衛生局表示，為鼓勵揭種疫苗，透過7月30日、31日、8月2日至4日衛生所開設的場次完成接種的嬰幼兒，即可領取禮品一份，禮品為隨機發送(不挑款)，贈完為止。
台南市今天新增1906名COVID-19本土個案，統計自今年1月1日至7月28日，台南市累計確診個案人數共31萬2518名，全年齡累計確診百分比為16.87%；已解除隔離30萬0178名、尚在隔離中1萬2340名。
統計至今年7月28日，台南市COVID-19疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、第1、2次追加劑涵蓋率分別為91.3%、84.8%、1.2%、69.6%及5.6%，總接種劑次4,686,234。6個月至4歲幼兒COVID-19疫苗第1劑涵蓋率9.2%；5至11歲兒童第1劑涵蓋率84.98%、第2劑38.62%；12至17歲青少年第1劑涵蓋率94.82%、第2劑83.37%、追加劑59.89%。
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