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搶九合一選舉婦女票 綠營婦女部移師嘉縣辦領袖決策營
年底九合一選舉，對中央完全執政的民進黨是期中考，全國黨代表大會落幕，擂戰鼓啟動選戰模式，民進黨婦女部移師嘉義縣長榮文苑嘉義酒店，今起舉辦2天「台灣女人戰出來2022領袖決策營」，來自全國各縣市200 多名議員、鄉鎮市長參選人等婦女領袖參加。
明天上午蔡英文總統兼黨主席將到場致詞，縣長翁章梁、嘉義市長參選人李俊俋將到場，與蔡英文同台，小英帶領婦女幹部為翁、李加油，嘉縣市立委陳明文、蔡易餘、王美惠在德國參訪，無法參加；行政院長蘇貞昌明天上午也會到場，報告任內施政政績，請婦女幹部廣為宣傳。
據了解，決策營原計畫去年要舉辦，因為疫情延期，延到今年5月，又碰上疫情高峰，才又延到現在，學員有200多人，其中新住民70人，由婦女部主任許嘉恬帶幹部策畫課程、邀請講師，為黨內參政婦女領袖，傳授實用選戰方法經驗，培育人才。
婦女部臉書說，在全代會中，蘇貞昌報告施政成績，提升少子化預算至800億，擴大不孕症療程補助，目前已有2.6萬個家庭受到幫助，有超過2400名新生兒出生；班班有冷氣，花不到1年半，完成全台3369間學校冷氣裝設。
兒童疫苗接種率達75.1%，全台5-11歲兒童第一劑疫苗接種率達75.1%，透過地方合約醫療院所、校園集中接種等政策，中央與地方攜手合作，守護孩子健康，「顧好下一代」是民進黨執政大目標，未來會延續這樣方向，將中央執政好成績結合地方會做事優良團隊，一起替台灣打下更好根基。
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