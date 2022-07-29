無煙區靈位啟用 建置環保友善治喪環境
被民眾陳情嫌惡治喪品質低劣的嘉義市立殯儀館下靈位區，經花費491萬元整修今天舉行啟用典禮， 51個靈位不再擁擠、明亮、通風加上空調系統舒適。市政府為倡導綠色殯葬文化即日起至12月31日止，將提供免費租用無煙靈位區。
殯葬業者肯定市府用心，但認為不能在裡面舉辦頭七法會，會造成民眾不便。殯葬所表示，會再和業者討論因應方式。
嘉義市殯儀館下靈位區年久失修，外牆被煙薰污穢不堪，經常有民眾陳情，靈位區位環境不佳，治喪品質低劣，為何不建置無煙區？市府民政處殯葬管理所到他縣市殯葬管理單位考察取經後，編列預算491萬元進行改善。
整修後原本總是煙霧瀰漫及昏暗薰黃的下靈位區，搖身轉變成明亮寬敞、莊嚴雅致的無煙豎靈區，靈位區內有51個靈位，靈位桌除由建築師設計，並融入市縣殯葬業者意見，可放置臉盆、毛巾、盥洗用具、衣物、鞋子、招魂幡及置物箱等貼心設計，內設有空調設備，全面禁止於室內靈位區設置香爐，民眾如有焚香祭拜需求，祭拜後，可於室外公用香爐插香，維持室內良好空氣品質，讓治喪環境優質化。
市府表示，這是個注重環保的時代，治喪一樣也要跟隨環保腳步；為鼓勵治喪家屬響應使用無煙靈位區從7月29日啟用起至12月31日止，市政府將提供免費租用無煙靈位區。
另外，館內上靈位區還有54個小靈位屬於開放的空間，未設無煙區，也無空調，靈前仍可設香爐祭拜，提供治喪民眾多元、彈性的祭拜空間。
嘉義縣殯禮工會理事長侯博升表示，硬體環境改善後比以往明亮、通風、莊嚴隆重，真的很不錯，但是殯葬所不讓家屬在這裡面做頭七等法事，會令家屬很不方便，目前助唸室只有2、3間不夠用，新的助唸室還沒蓋好之前是否能開放讓家屬在裡面做頭七法事。
殯葬所長盧春霖表示，在提倡綠色殯葬文化下，基本上下靈位區不提供做法事，會再和殯葬業者業者討論在兼顧綠色殯葬及便民之間找到合適的方法。
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