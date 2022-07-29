無煙區靈位啟用 建置環保友善治喪環境

被民眾陳情嫌惡治喪品質低劣的嘉義市立殯儀館下靈位區，經花費491萬元整修今天舉行啟用典禮， 51個靈位不再擁擠、明亮、通風加上空調系統舒適。市政府為倡導綠色殯葬文化即日起至12月31日止，將提供免費租用無煙靈位區。

殯葬業者肯定市府用心，但認為不能在裡面舉辦頭七法會，會造成民眾不便。殯葬所表示，會再和業者討論因應方式。

嘉義市殯儀館下靈位區年久失修，外牆被煙薰污穢不堪，經常有民眾陳情，靈位區位環境不佳，治喪品質低劣，為何不建置無煙區？市府民政處殯葬管理所到他縣市殯葬管理單位考察取經後，編列預算491萬元進行改善。

整修後原本總是煙霧瀰漫及昏暗薰黃的下靈位區，搖身轉變成明亮寬敞、莊嚴雅致的無煙豎靈區，靈位區內有51個靈位，靈位桌除由建築師設計，並融入市縣殯葬業者意見，可放置臉盆、毛巾、盥洗用具、衣物、鞋子、招魂幡及置物箱等貼心設計，內設有空調設備，全面禁止於室內靈位區設置香爐，民眾如有焚香祭拜需求，祭拜後，可於室外公用香爐插香，維持室內良好空氣品質，讓治喪環境優質化。

市府表示，這是個注重環保的時代，治喪一樣也要跟隨環保腳步；為鼓勵治喪家屬響應使用無煙靈位區從7月29日啟用起至12月31日止，市政府將提供免費租用無煙靈位區。

另外，館內上靈位區還有54個小靈位屬於開放的空間，未設無煙區，也無空調，靈前仍可設香爐祭拜，提供治喪民眾多元、彈性的祭拜空間。

嘉義縣殯禮工會理事長侯博升表示，硬體環境改善後比以往明亮、通風、莊嚴隆重，真的很不錯，但是殯葬所不讓家屬在這裡面做頭七等法事，會令家屬很不方便，目前助唸室只有2、3間不夠用，新的助唸室還沒蓋好之前是否能開放讓家屬在裡面做頭七法事。