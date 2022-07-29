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基進李宗霖質疑濫權施壓 王家貞連說「不想回應」

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
台灣基進台南市東區市議員參選人李宗霖今天再赴王家貞服務處前直播，呼籲她不要再閃躲，正面回應疑慮。記者邵心杰／攝影
台灣基進台南市東區市議員參選人李宗霖今天再赴王家貞服務處前直播，呼籲她不要再閃躲，正面回應疑慮。記者邵心杰／攝影

台灣基進台南東區市議員參選人李宗霖上周五對國民黨籍議員王家貞下戰帖後，質疑王家貞疑似對警察施壓，今天再赴王的服務處前直播，呼籲她不要再閃躲，正面回應疑慮。王家貞聽聞後一笑置之，認為對方蹭熱度，連說「不想回應」。

台南市警一分局指出，李先生於7月22日上午至王議員服務處下戰帖直播時，有提到每周五到王議員服務處要求接受戰帖，分局基於活動安全維護任務需要，派員前往拜訪，會面時善意提醒，率人到王議員服務處下戰帖有集會申請的問題，可能造成附近民眾不良反映，雙方溝通時氣氛良好、互動正向，分局並未受到施壓。

分局呼籲，參選人競選活動應理性平和，如有集會遊行需要，應依法申請許可，以保障合法集會遊行的安全，並避免衝突情事發生。

李宗霖說，25日中午約12時警方保防組人員直接至台灣基進台南黨部施壓「接收到上頭壓力，請李宗霖不要再去王家貞服務處」等，他認為，可以合理且強烈質疑王家貞濫用市議員權力對台南警方施壓，以剝奪台南基進言論自由與競選行為自由。

他表示，民主制度中本就應透過辯論解決公共議題中的矛盾，邀請王家貞公開辯論展現最基本民主素養，結果王家貞作為議員卻閃躲避戰、放話後就落跑，更疑似對警察施壓，可謂是最糟糕的反民主示範，難怪會想要跟中國談判。

台灣基進台南市東區市議員參選人李宗霖說，邀請王家貞公開辯論，結果王家貞作為議員卻閃躲避戰、放話後就落跑，更疑似對警察施壓。記者邵心杰／攝影
台灣基進台南市東區市議員參選人李宗霖說，邀請王家貞公開辯論，結果王家貞作為議員卻閃躲避戰、放話後就落跑，更疑似對警察施壓。記者邵心杰／攝影

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