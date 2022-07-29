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影／台南市府與遠東科大合作 成立首座校園全民運動中心

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市府遠東科大合作成立首座校園全民運動中心。記者周宗禎／攝影
台南市府遠東科大合作成立首座校園全民運動中心。記者周宗禎／攝影

台南市政府與遠東科大合作，成立台南第一座建置在大學的「新市全民運動中心」，市長黃偉哲今天會同校長王榮聖揭碑啟用，黃偉哲感謝遠東科大校園場館資源開放與社區共享，並主動挹注經費，將場館設施優化，期望能夠成為大南科區全民運動中心，讓新化、新市等附近民眾及南科族群都能享受優質多元的運動場館。

黃偉哲表示，台南目前除永華國民運動中心，還有即將興建的新營、安南、永康區全民運動館。這次與遠東科技大學共同挹注資源，更新優化學校現有運動場館設置「新市全民運動中心」，並由學校專業運動團隊經營管理，建置新型態的全民運動場館。黃偉哲承諾，台南會持續投入資源與設施，培養台南全民運動、競技運動的優質環境。

體育局長陳良乾表示，這次與遠東科技大學合作成立「新市全民運動中心」，是體育局成立後首個增設的運動場館，也代表南市府推動全民運動的決心。

全民運動中心內各項設施收費平價，不管是綜合球場、健身中心、律動教室或是桌球等核心設施都平價開放，歡迎市民入館運動。體育局將陸續與其他大學合作，建置更多全民運動中心，提供市民更多元的運動選擇。

校長王榮聖表示，遠東科大落實社會責任多年，與社區關係緊密。此次與台南市政府合作建置新市全民運動中心，校方樂見其成，運動中心的建置更能拉近大學與社區的距離，該校與體育局長期合作，無論是在全民運動的推廣，或是運動競技人才的培育，皆不遺餘力。透過本次合作，也能讓學校休閒運動管理系所的學生，發揮運動專長及所學，服務市民如何正確運動、養成規律運動習慣。

黃偉哲與地方人士進入運動中心視察場地，並與在場館內進行各式運動民眾互動致意。今日剛好有室內足球隊比賽在場館內進行，黃偉哲為比賽開球，並為參賽小朋友打氣。

台南市府遠東科大合作成立首座校園全民運動中心。記者周宗禎／攝影
台南市府遠東科大合作成立首座校園全民運動中心。記者周宗禎／攝影
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台南市府遠東科大合作成立首座校園全民運動中心。記者周宗禎／攝影
台南市府遠東科大合作成立首座校園全民運動中心。記者周宗禎／攝影
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