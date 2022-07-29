遊蕩犬失控追車傷人 南市編2500萬各區設緊急收容所

台南市遊蕩犬追車造成人員受傷頻傳，台南市議會今天進行「遊蕩犬貓問題對策與收容安置作為」專案報告，議員們多認為遊蕩犬追逐人車和不適當餵養有關，怒批「要教育人或教育狗？」議員李鎮國也播放監視器拍到同一地點就發生5次，要求農業局和動保處要有積極的作為，盡快進行普查且犬貓要有身分證才能飼養。

農業局長李建裕和動保處長吳明彬表示，明年度已編列2500萬元，評估在台61、台84橋下及請37區公所盤整適合地點設置臨時收容所，讓當地捕捉有追人攻擊行為的犬隻緊急安置，因高架橋底下為非都市土地─交通用地，交通局已函請交通部公路總局在快速道路興辦交通事業計畫中橋下區域增訂遊蕩犬收容相關內容；另請民政局及各區公所協助，盡速完成全市家犬普查，並增購矯正器1700支，減少狗追人現象。

議員方一峰說，北門區遊蕩犬問題嚴重，學甲女騎士因撞到流浪狗受重傷；陳秋宏說自己的親友也發生騎車撞到流浪犬，狗死人也重傷，脾臟破裂，也有人摔到手斷掉；議員黃麗招說最近安南區有人撞到狗摔車還在加護病房，警察查到是流浪狗，令人難過，愛狗入士要餵養但也要顧及狗的野性，不要造成人員受傷。

議員李鎮國播放監視器影片，在永康區同一地點就發生5次狗追人車的情況，議員陳碧玉也指新市同一地點發生2起騎士被狗追摔車事件，雖然有捕捉結紮但又回置，問題還是無法解決，建議在遊蕩犬經常出沒地點設警示牌。議員林燕祝說遊蕩犬會追人可能曾經遇到有人打牠才會追人。

議員指出要打造友善城市，須趕快解決土地問題，設置動物之家收容，才能解決問題。另外從源頭管控，要養狗一定要到公所登記要有身分證，植入晶片才是一勞永逸作法。楊中成也建議訂獎勵辦法，