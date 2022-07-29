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雲林斥資3億打造銀光樂活園區 這裡也蓋立體停車場

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（左六）今宣布與台大雲林分院合作，共創「雲林銀光樂活園區」。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左六）今宣布與台大雲林分院合作，共創「雲林銀光樂活園區」。記者陳苡葳／攝影

雲林縣是全國第3高齡化縣市，65歲以上人口高達19.7％，住宿式床位需求5658床，但目前僅有4007床，不敷使用，為提供長者良好照顧環境，縣長張麗善今宣布與台大雲林分院合作，共創「雲林銀光樂活園區」，選定斗六院區對面的停二用地興建長照及門診醫療大樓、立體停車場等，並作台大學士後護理學系教學空間，提升大斗六地區長照與醫療量能。

張麗善今與縣政總顧問張清良、秘書長曾元煌、衛生局長曾春美，與台大雲林分院院長黃瑞仁、副院長馬惠明等人說明「衛生福利部獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」，將利用中央補助的3億元經費，增設200床住宿型長照床位、復健醫療服務等，並優化醫院周邊停車空間。

張麗善指出，該案原定文化觀光處旁機二八用地，因涉及私人土地，用地取得程序複雜，經盤整後，確定整建目前為平面停車場的停二用地空間，建造地面7層、地下1層的長照大樓，除增200床長照床位，也設失能復健、輔具、銀齡營養照護等區域，並重整行政區，開設76床急性床位。

張麗善表示，現地的平面停車場有250席車位，但不足患者及縣民生活機能使用，經常一位難求，接續也將改建為立體停車場，提供450席車位，興建期間縣立體育場周邊，及文觀處旁土地，均會畫設停車格，解決過度期停車問題。

張麗善說，停二用地已完成都市計畫書，土地變更後無償提供院方使用，預定下月5日在斗六市公所會議室辦說明會，並送縣府都市計畫委員會審議，行政流程完成後即進行興建程序。

黃瑞仁感謝縣府積極解決患者、院方問題，另虎尾院區「國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心」同步進行中，現已進入工程發包階段，目前由縣府審核建照中，未來落成將與斗六院區有更多服務及研究連結。

台大雲林分院對面的平面停車場（停二）將蓋長照大樓及立體停車場。記者陳苡葳／攝影
台大雲林分院對面的平面停車場（停二）將蓋長照大樓及立體停車場。記者陳苡葳／攝影
台大雲林分院對面的平面停車場車位供不應求，且周邊都是紅線，臨時停車可能面臨車輛被拖吊的風險。記者陳苡葳／攝影
台大雲林分院對面的平面停車場車位供不應求，且周邊都是紅線，臨時停車可能面臨車輛被拖吊的風險。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（中）、台大雲林分院院長黃瑞仁（右三）宣布要在斗六院區對面停車廠蓋「雲林銀光樂活園區」。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（中）、台大雲林分院院長黃瑞仁（右三）宣布要在斗六院區對面停車廠蓋「雲林銀光樂活園區」。記者陳苡葳／攝影

長照 張麗善 雲林

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