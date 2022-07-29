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幽靈蚵棚北漂基隆影響航安 嘉義縣府：源頭管制
基隆外海近來蚵棚與漂流垃圾非常多，很多蚵棚遠從嘉義等中南部海域漂至，廢棄幽靈漁網、蚵棚和海廢絞在一起，形成漂流海廢平台，有多艘漁船發生擦撞，影響漁船海上航行安全。
海洋保育署海洋志工日前也通報，基隆嶼及八斗子漁港外海發現3座流失蚵棚，為避免影響航道及漁船航行安全，海保署協同志工、海巡署清除，由於竹製蚵棚體積過大，將蚵棚拉至八斗子港內固定後，以吊車吊掛上岸拖回暫置，進行拆解破碎後妥善去化。
「幽靈漁網蚵棚」漂流海洋，對海洋生物及生態會造成極大影響危害，許多海洋生物無辜枉死。
漂流逾200公里蚵棚，沒名牌，如何辨認來自嘉義？嘉縣府漁業科說，嘉義浮筏式蚵棚長寬各10至11公尺，較雲林台南蚵棚大，漂流蚵棚完整，是上次颱風外圍環流影響，因較大風浪致斷纜失去錨固定，隨海流從台灣海峽北漂基隆海域。
牡蠣養殖是嘉縣重要產業，2020年1月修改「牡蠣養殖區劃漁業權管理自治條例」，將浮筏式蚵棚納管，強化源頭管理為，兼顧漁民生計及環境生態，納管浮筏蚵棚收取海域使用費（每棚每年500元），遇天災每棚救助金6千元，辦理廢蚵棚強制回收 (每棚300元)。
浮筏式蚵棚使用保麗龍 (PS)浮具，會造成海洋環境生態衝擊，縣府宣導減用及補助環保浮具，使用保麗龍浮具縮減，目前9成以上改採再生壓縮泡棉、EPP或DHPE等材浮具。縣府1月公告修正「牡蠣養殖區劃漁業權管理自治條例」，明年全面禁止使用保麗龍浮具。
目前使用竹材浮棚，使用年限僅2至3年，易流失，縣府去年將環保牡蠣養殖設施，納入每年「漁產業創新節能設備補助計畫」提供蚵農申請，目前有24棚採膠管材質浮棚在海上試驗，經近1年使用結果，蚵農表示成效不錯。
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