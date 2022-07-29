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綠營嘉義縣六腳鄉長選舉內訌 鄉代會主席參選

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
民進黨嘉義縣黨部徵召提名議員黃鉦凱(左)換跑道參選鄉長，同黨的鄉民代表會主席黃明世(右)堅持參選，鄉長選舉鬧內訌。記者魯永明／翻攝
民進黨嘉義縣黨部徵召提名議員黃鉦凱(左)換跑道參選鄉長，同黨的鄉民代表會主席黃明世(右)堅持參選，鄉長選舉鬧內訌。記者魯永明／翻攝

民進黨嘉義縣黨部主委、六腳鄉長陳川崎故鄉，下屆鄉長選舉鬧內訌，縣黨部徵召提名議員黃鉦凱換跑道參選鄉長，同黨的鄉民代表會主席黃明世堅持參選，在鄉內豎立競選看板，立委陳明文、蔡易餘、縣長翁章梁協調無效，黨部說，一旦黃明世登記參選，將面臨違反黨紀開除黨籍處分。

綠營繼太保市長選舉內訌，六腳鄉長選舉也鬧分裂，鄉代會主席黃明世說，他當選1屆鄉代表、2屆鄉代會主席，與六腳鄉長陳川崎搭配合作，共同推動鄉政建設，在鄉親勸進下參選鄉長，擴大為民服務，對違紀參選被開除黨籍，他有心理準備。

對鄉代會主席黃明世挑戰，黃鉦凱說，他以平常心看待，他獲黨徵召提名，會一步一腳印，認真努力全力爭取鄉親支持。黃鉦凱是已故鄉長黃錦城兒子，當選1屆議員，下屆換跑道選鄉長，獲翁章梁、蔡易餘、陳明文支持，黃鉦凱看板與翁章梁、蔡易餘合照，是「國嘉隊」成員，透過「母雞帶小雞」拉抬選情。

陳川崎說，黃明世入黨只有半年，黨齡未滿2年，不符登記參選鄉長初選資格，經他與陳明文、蔡易餘、翁章梁協調多次，黨完成提名黃鉦凱參選程序，黃明世仍堅持參選，一旦登記，將祭黨紀處分，黃明世參選情形與民雄鄉、番路鄉長選舉，各有2名符合資格參選人，協調用民調結果決定人選不同，黨部會全力輔選黃鉦凱。

翁章梁 蔡易餘 2022大選 嘉義縣選舉

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