點亮百年虎尾水塔、涌翠閣 打造虎尾中元文化祭亮點

雲林縣虎尾鎮今年中元文化祭規畫3大夜光景點，分別為圓環素還真燈光秀、虎尾百年鐵橋、虎尾水塔加上涌翠閣，將在地歷史建築融入現代燈光效果，打造五彩繽紛光影變化，虎尾鎮長丁學忠今晚主持點燈儀式，點亮第3處虎尾水塔及涌翠閣，盼成為虎尾夜間新地標。

虎尾鎮民代表會主席林嘉佑說，虎尾水塔陪伴在地民眾多年，早期只有達官貴人才能取用水塔內的水，普通百姓只能用地下水；涌翠閣則是昭和時期為招待貴賓興建的高級招待所，是傳統的木造建築，兩者皆對地方有重要意義，透過光影活化能讓更多人對歷史古蹟產生興趣。