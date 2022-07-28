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點亮百年虎尾水塔、涌翠閣 打造虎尾中元文化祭亮點

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
虎尾鎮長丁學忠今主持百年水塔及涌翠閣點燈儀式。記者黃于凡／攝影
虎尾鎮長丁學忠今主持百年水塔及涌翠閣點燈儀式。記者黃于凡／攝影

雲林縣虎尾鎮今年中元文化祭規畫3大夜光景點，分別為圓環素還真燈光秀、虎尾百年鐵橋、虎尾水塔加上涌翠閣，將在地歷史建築融入現代燈光效果，打造五彩繽紛光影變化，虎尾鎮長丁學忠今晚主持點燈儀式，點亮第3處虎尾水塔及涌翠閣，盼成為虎尾夜間新地標。

虎尾鎮民代表會主席林嘉佑說，虎尾水塔陪伴在地民眾多年，早期只有達官貴人才能取用水塔內的水，普通百姓只能用地下水；涌翠閣則是昭和時期為招待貴賓興建的高級招待所，是傳統的木造建築，兩者皆對地方有重要意義，透過光影活化能讓更多人對歷史古蹟產生興趣。

丁學忠說，中元節有許多外地觀光客會到虎尾參加中元文化祭活動，今年主打3大夜光景點，讓觀光客白天參加文化祭活動、晚上欣賞燈光夜景，其中素還真燈光秀、虎尾百年鐵橋均已設置完成，今點亮第3處虎尾水塔及涌翠閣，測試一切正常，3處夜光景點將於中元節正式啟用，讓民眾看見入夜後不一樣的虎尾。

虎尾鎮活化縣定古蹟百年水塔，今點燈啟用打造新亮點。記者黃于凡／攝影
虎尾鎮活化縣定古蹟百年水塔，今點燈啟用打造新亮點。記者黃于凡／攝影
虎尾鎮活化縣定古蹟百年水塔，今點燈啟用打造新亮點。記者黃于凡／攝影
虎尾鎮活化縣定古蹟百年水塔，今點燈啟用打造新亮點。記者黃于凡／攝影
虎尾鎮活化日式木造涌翠閣，今點燈啟用打造新亮點。記者黃于凡／攝影
虎尾鎮活化日式木造涌翠閣，今點燈啟用打造新亮點。記者黃于凡／攝影

歷史建築 地下水 雲林

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