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想成為布袋戲歌手？ 參加這場金曲歌唱大賽就有機會

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
2022雲林國際偶戲節首度舉辦「布袋戲金曲歌唱大賽」，即起開放報名到8月8日，總獎金6萬6000元，冠軍獎金高達3萬元。圖／雲林縣文化觀光處提供
2022雲林國際偶戲節首度舉辦「布袋戲金曲歌唱大賽」，即起開放報名到8月8日，總獎金6萬6000元，冠軍獎金高達3萬元。圖／雲林縣文化觀光處提供

布袋戲主題曲「苦海女神龍」、「粉紅色的腰帶」等是知名度及傳唱率極高的經典歌曲，2022雲林國際偶戲節今年邁入20周年，縣府文化觀光處首度舉辦「布袋戲金曲歌唱大賽」，總獎金6萬6000元，冠軍獎金高達3萬元，前6名得主有機會試唱霹靂劇集主題曲或角色專用曲資格，即起開放報名到8月8日止。

布袋戲經典歌曲貫穿每個時代觀眾記憶，文觀處長陳璧君說，布袋戲演出形式多元，是不退流行的藝術，從黃海岱大師一脈相承，到人間國寶黃俊雄大師、霹靂及金光布袋戲等，從野台跨足電視、電影，形成全台引領風潮的布袋戲文化，配樂也從傳統南北管到流行歌曲，或重新創作主題曲繼續傳唱，證明金曲不敗。

今年適逢雲林國際偶戲節舉辦第20屆，加上未來傳習中心設立，此次結合霹靂布袋戲、17直播，跨界合作歌唱比賽，廣招人才傳承布袋戲，比賽形式多元，參賽者可自行設計以Cosplay、造型、自彈自唱、自創編曲、舞蹈、武術等形式上場比賽。

陳璧君說，此賽事評選機制包括網路徵選、直播平台及現場競唱，線上評審環節在特定時段會有專業評審進入直播間，參賽者透過演唱歌曲爭取評審禮，經3個月選拔與競賽，最終前8強才能站上雲林國際偶戲節舞台一決勝負，即起廣發戰帖邀全台歌唱好手齊聚拚高下，報名洽詢「慢遊雲林」網站。

布袋戲 雲林 直播

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