「民雄鬼屋」鬼門開上映 民眾現場見鬼照片嚇到不敢參觀

看到白衣人影站在那了嗎？嘉義縣長翁章梁今與最猛電影「民雄鬼屋」導演劉邦耀、監製劉楓棋、演員宥凱等人，親臨民雄鬼屋現場，感受電影故事實景特色，並加碼推觀光；而今有宜蘭來的遊客看到鬼屋內詭異照片，嚇到打退堂鼓不敢進去鬼屋了。

特地從宜蘭來民雄旅遊的遊客許先生一家，原本要進去民雄鬼屋參觀，但看到疑似靈異照片後，直說怎麼會有個白色的人站在那裡面，嚇死人了！我們帶小孩還是不要進去了，趕快離開吧！

「看鬼片，就是要找朋友一起去電影院看！」導演劉邦耀說，電影內是用特效還原民雄鬼屋原樣，相信嘉義人看電影時會更加有感覺，裡頭不只民雄鬼屋，也記錄下周邊的鳳梨田、街景及氛圍都拍進電影。

翁章梁表示，年輕的新銳導演劉邦耀特別以民雄鬼屋作為概念發想，全新創作一部靈異電影，大家確實要帶著膽量與勇氣才有辦法欣賞，電影7月29日上映，在炎熱天氣下，推薦大家進戲院欣賞年輕人創作的鬼片！

嘉義縣政府與在地業者、電影公司攜手合作！翁章梁說，此次搭配電影主題推出追鬼二重好康活動，8月1日起來指定店家消費滿220元即贈限量電影票，指定店家包含「幼稚鬼」民雄金桔觀光工廠、「豪酒鬼」台灣菸酒嘉義觀光酒廠、「膜神仔」卡普秀醫美觀光工廠，限量贈送；沒搶到好康的朋友也別氣餒，在8月5日當天搭乘台灣好行故宮南院線，也將贈送限量電影票！