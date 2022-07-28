嘉義分署聯合拍賣 甲種營造公司出資額也在拍賣列

行政執行署嘉義分署將於下周二舉辦8月份聯合拍賣會，擁有甲種營造牌的某營造公司50.5%出資額也在這次拍賣之列；嘉義分署表示，這次拍賣的不動產共有63件，另外包括蘋果等知名廠牌3C產品皆以底價半價起標，保證物超所值。

嘉義分署表示，這次拍賣會最引人關注的以擁有甲種營造牌的家億營造公司50.5％出資額的拍賣，家億公司曾承包多項重大工程，包括北港溪鹿寮堤防工程、柳營六甲鄉區域性垃圾掩埋場改善工程、台中市立人國中排水工程、中埔鄉騰寮溪整治二期工程、慈偉橋上游護岸修復工程、新港鄉82溪北-大潭村聯絡道路改善工程等數百萬至數千萬公共工程，總金額達1億2千餘萬元。拍賣原因係因陳姓男子（已歿）持有家億營造廠公司50.5％過半出資額，在他去世後被核定遺產稅465萬餘元，陳男家屬拋棄繼承，以其所有公司出資額拍賣抵繳。雖然上次拍賣流標，但是拍賣公告後吸引多方人士探詢有關公司出資額相關拍賣訊息，其他股東更是表明當日將來搶標，8月2日法拍激烈競標可期。

此外，包括多種知名品牌3C電子產品，有蘋果筆電、iPod touch、數位相機、手機還有掃地機器人等的拍賣皆以底價半價起標。