快訊

台中滷味攤老闆遭開3槍亡...訃聞護喪妻改「妹妹」 議員舅公曝誤殺

李亞萍家中重摔撞到頭 秀大片瘀青仍掛心余天、余苑綺

嘉義分署聯合拍賣 甲種營造公司出資額也在拍賣列

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

行政執行署嘉義分署將於下周二舉辦8月份聯合拍賣會，擁有甲種營造牌的某營造公司50.5%出資額也在這次拍賣之列；嘉義分署表示，這次拍賣的不動產共有63件，另外包括蘋果等知名廠牌3C產品皆以底價半價起標，保證物超所值。

嘉義分署表示，這次拍賣會最引人關注的以擁有甲種營造牌的家億營造公司50.5％出資額的拍賣，家億公司曾承包多項重大工程，包括北港溪鹿寮堤防工程、柳營六甲鄉區域性垃圾掩埋場改善工程、台中市立人國中排水工程、中埔鄉騰寮溪整治二期工程、慈偉橋上游護岸修復工程、新港鄉82溪北-大潭村聯絡道路改善工程等數百萬至數千萬公共工程，總金額達1億2千餘萬元。拍賣原因係因陳姓男子（已歿）持有家億營造廠公司50.5％過半出資額，在他去世後被核定遺產稅465萬餘元，陳男家屬拋棄繼承，以其所有公司出資額拍賣抵繳。雖然上次拍賣流標，但是拍賣公告後吸引多方人士探詢有關公司出資額相關拍賣訊息，其他股東更是表明當日將來搶標，8月2日法拍激烈競標可期。

此外，包括多種知名品牌3C電子產品，有蘋果筆電、iPod touch、數位相機、手機還有掃地機器人等的拍賣皆以底價半價起標。

如有疑問可上嘉義分署官網、FB粉絲專頁查詢，或電洽05-2711133。拍賣會當天分署入口處配合量測體溫，並以酒精作手部清潔，請參與投標應買民眾適時保持社交安全距離並戴口罩。

行政執行署嘉義分署將於下周二舉辦8月份聯合拍賣會。圖／行政執行署嘉義分署提供
行政執行署嘉義分署將於下周二舉辦8月份聯合拍賣會。圖／行政執行署嘉義分署提供

嘉義 拍賣會 3C

延伸閱讀

工研院抗體工程打造抗癌新利器 攻精準健康新商機

紓解高雄大順商圈車流 高市府將建龍德橋

陸交通部：6月貨運量同比恢復 下半年將擴大投資

成功市場改建工程廠商解約 北市擬重新發包

相關新聞

「T1 Wish希望列車」開進嘉義新塭 球星和小朋友熱情狂

台灣運彩x T1聯盟季外推出的「T1 Wish希望列車」公益活動，今天第三站前進嘉義縣布袋鎮新塭體育運動公園風雨籃球場，...

嘉義分署聯合拍賣 甲種營造公司出資額也在拍賣列

行政執行署嘉義分署將於下周二舉辦8月份聯合拍賣會，擁有甲種營造牌的某營造公司50.5%出資額也在這次拍賣之列；嘉義分署表...

雲林縣府投入1126萬元 改善西螺雲71線、二崙雲18線

雲林縣西螺鎮雲71線公館橋前路段因砂質地質，有路邊崩落及積水問題，二崙鄉來惠村雲18線路面長年使用產生龜裂與坑洞，經地方...

雲林「除C肝」祭多項補助 找出潛藏因子

肝癌是雲林縣民癌症死亡第一名，C型肝炎盛行率7.8％，遠超出全國平均4％，國際扶輪今藉「728世界肝炎日」與雲林縣診所協...

影／西螺福興宮封鐘息鼓 讓好兄弟享受七月好時光

明天是農曆七月初一鬼門開，為讓好兄弟享受平靜悠閒普渡時光，西螺福興宮今舉辦封鐘鼓儀式，將平日懸掛在廟內的鐘鼓貼上封條，避...

蘭潭輕生事件頻傳 市府設置紅外線警示

蘭潭水庫輕生事件有升高趨勢，上半年就發生14件造成5人死亡，市府召集警、消、衛生局等相關單位研擬防範對策，除加強心理層面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。