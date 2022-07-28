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雲林縣府投入1126萬元 改善西螺雲71線、二崙雲18線

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣二崙鄉雲18線道路顛簸影響行車安全，成交通隱憂亟需改善。圖／雲林縣政府提供
雲林縣二崙鄉雲18線道路顛簸影響行車安全，成交通隱憂亟需改善。圖／雲林縣政府提供

雲林縣西螺鎮雲71線公館橋前路段因砂質地質，有路邊崩落及積水問題，二崙鄉來惠村雲18線路面長年使用產生龜裂與坑洞，經地方反應，縣長張麗善今到場會勘，也說明施工項目並傾聽民意，將各別投入856、270萬元改善，西螺路面及側溝改善預計明年2月完工，二崙路面刨鋪及人手孔下地9月底可完工。

議員李明哲說，西螺鎮雲71線是當地主要道路，也連接縣道145乙，但因年久失修且土質鬆軟，有路邊崩落及積水問題，也因缺乏擋土設施、排水系統，使附近農田逢大雨就淹。議員廖偉晴也說，雲18線是二崙市區往返來惠村重要道路，但因長年使用路面已產生龜裂及坑洞，成用路人安全隱憂。

張麗善說，這次整修西螺鎮、二崙鄉的道路費用龐大，但為了民眾交通安全，縣府及議員共同努力，鼎力編列1126萬元改善危險道路，將人手孔下地並重新刨鋪路面，也增設擋土牆、改善側溝，盼減少當地農田淹水情況，也提升民眾交通安全。

工務處長汪令堯說，縣府將投入856萬元改善西螺雲71線路面及側溝，預計修繕90公尺擋土牆長，並增設170公尺側溝。另也將投入270萬元，改善二崙雲18線路面，預計修復長度約500公尺，寬度約9公尺，並將人手孔下地，讓民眾行車更安全。

雲林縣長張麗善（右三）今與工務處長汪令堯（右五）至雲71線公館橋前會勘。圖／雲林縣政府提供
雲林縣長張麗善（右三）今與工務處長汪令堯（右五）至雲71線公館橋前會勘。圖／雲林縣政府提供
雲林縣長張麗善（右三）今到二崙雲18線會勘，也傾聽地方民意。圖／雲林縣政府提供
雲林縣長張麗善（右三）今到二崙雲18線會勘，也傾聽地方民意。圖／雲林縣政府提供
雲林縣長張麗善（左四）向民眾說明雲71線道路工程改善內容。圖／雲林縣政府提供
雲林縣長張麗善（左四）向民眾說明雲71線道路工程改善內容。圖／雲林縣政府提供

張麗善 雲林

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