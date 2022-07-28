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「T1 Wish希望列車」開進嘉義新塭 球星和小朋友熱情狂

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
職籃T1聯盟球星陳靖寰（黑衣），指導新塭國小小球員籃球教學。記者呂慧瑜／攝影
職籃T1聯盟球星陳靖寰（黑衣），指導新塭國小小球員籃球教學。記者呂慧瑜／攝影

台灣運彩x T1聯盟季外推出的「T1 Wish希望列車」公益活動，今天第三站前進嘉義縣布袋鎮新塭體育運動公園風雨籃球場，由籃球漂亮寶貝會長錢薇娟到場帶領職籃T1聯盟球星陳靖寰、呂濟而指導籃球教學，並和新塭國小籃球隊小球員分隊進行3對3鬥牛，讓全場觀眾熱血沸騰。

新塭國小全校學生100名，今天暑假到場參與的籃球隊學生有17名，近乎全校5分之1的孩子都愛打藍球，籃球隊教練林孟良表示，109年在校長謝桐偉支持下於11月成立籃球隊；校長謝桐偉說，新塭國小籃球隊在去年成立短短一年當中，就勇敢挑戰全國賽並獲得全國第五名佳績，是非常不容易。

「媽媽我要打進全國賽！」小學員蔡佾昇媽媽下午特別請假到場跟孩子打氣，她說，感謝學校帶孩子到處參賽增加自信，也跟孩子說一定要好好努力練習打球，不能只是嘴巴說說。最小上場的小球員是準備升小三的洪梓鈞，他說，自己一直很期待今天來，可以看到明星球員很開心也有點小緊張。5年級的小球員蔡仕傑說，對今天的比賽期待已久，除可以看到籃球明星，更期望今天對打能打贏他們。

偏鄉學童對於運動的熱情，絕對不亞於在城市的小孩，籃球漂亮寶貝會長錢薇娟表示，只是很可惜資源較到不了這裡，盼未來T1聯盟可以進到更多地方，透過小小的力量來拋磚引玉，讓社會看到我們更小的地方，希望未來在坐的小朋友也可以成為我們T1的一份子，盼T1成就更多中華隊選手。

台灣運動彩券股份有限公司副總經理蔡明哲表示，台灣運彩投資100元就有10塊進到國家的運動發展基金，到目前為止已經累積到三百億，對台灣的運動基層的培訓，進到些綿薄之力，希望今天孩子把自己的技術訓練好，有朝一日來打我們T1的職業聯盟或是來當我們的中華隊。

「這將孩子人生最好的回憶！」縣長翁章梁表示，嘉義縣籃球運動目前也正積極推廣，建立三級球隊的銜接，希望在未來的球場上，也能看到在地嘉義縣子弟兵，馳騁在國內以及國際舞台，再次感謝T1聯盟及台灣運彩的付出。

職籃T1聯盟球星陳靖寰與其小球隊員們喊激勵勢氣口號。記者呂慧瑜／攝影
職籃T1聯盟球星陳靖寰與其小球隊員們喊激勵勢氣口號。記者呂慧瑜／攝影
職籃T1聯盟球星陳靖寰、呂濟而，指導新塭國小小球員籃球教學。記者呂慧瑜／攝影
職籃T1聯盟球星陳靖寰、呂濟而，指導新塭國小小球員籃球教學。記者呂慧瑜／攝影
職籃T1聯盟球星呂濟而與其小球隊員們喊激勵勢氣口號。記者呂慧瑜／攝影
職籃T1聯盟球星呂濟而與其小球隊員們喊激勵勢氣口號。記者呂慧瑜／攝影
由台灣運動彩券股份有限公司副總經理蔡明哲發球，職籃T1聯盟球星陳靖寰、呂濟而擔任兩隊教練指導籃球。記者呂慧瑜／攝影
由台灣運動彩券股份有限公司副總經理蔡明哲發球，職籃T1聯盟球星陳靖寰、呂濟而擔任兩隊教練指導籃球。記者呂慧瑜／攝影
職籃T1聯盟球星呂濟而（紅衣）指導新塭國小小球員籃球教學。記者呂慧瑜／攝影
職籃T1聯盟球星呂濟而（紅衣）指導新塭國小小球員籃球教學。記者呂慧瑜／攝影
台灣運彩x T1聯盟季外推出的「T1 Wish希望列車」公益活動，今天第三站前進嘉義縣布袋鎮新塭體育運動公園風雨籃球場。記者呂慧瑜／攝影
台灣運彩x T1聯盟季外推出的「T1 Wish希望列車」公益活動，今天第三站前進嘉義縣布袋鎮新塭體育運動公園風雨籃球場。記者呂慧瑜／攝影
由台灣運動彩券股份有限公司副總經理蔡明哲發球，職籃T1聯盟球星陳靖寰、呂濟而擔任兩隊教練指導籃球。記者呂慧瑜／攝影
由台灣運動彩券股份有限公司副總經理蔡明哲發球，職籃T1聯盟球星陳靖寰、呂濟而擔任兩隊教練指導籃球。記者呂慧瑜／攝影
職籃T1聯盟球星陳靖寰、呂濟而，指導新塭國小小球員籃球教學。記者呂慧瑜／攝影
職籃T1聯盟球星陳靖寰、呂濟而，指導新塭國小小球員籃球教學。記者呂慧瑜／攝影

嘉義 翁章梁

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