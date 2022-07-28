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虎尾打造3大夜景 日夜都美拚觀光

中央社／ 雲林縣28日電

雲林虎尾鎮公所拚觀光，去年起打造圓環素還真燈光秀、百年鐵橋、今晚7時點燈的涌翠閣與百年貯水塔3大夜景，結合現代燈光展現虎尾在地特色，日夜都美帶動觀光人潮。

虎尾鎮公所指出，素還真圓環是全國第一座布袋戲戲偶圓環，已成為虎尾鎮新意象，百年鐵橋日前完成試燈，百年水塔和涌翠閣今晚7時舉辦點燈儀式。

虎尾鎮長丁學忠表示，虎尾涌翠閣與貯水塔具有歷史、文化、藝術等價值，前者建於昭和當時為接待官方、軍方賓客的高級招待所建築，後者為一座八角形水泥柱體，柱體對稱並列有序，作工精細，曾是虎尾三高建築之一。

丁學忠指出，為了讓虎尾日夜都美，公所努力打造虎尾3大夜景，虎尾鐵橋夜景是利用顏色的燈光投射鐵橋本體，呈現鐵橋在春夏秋冬不同節氣中的樣貌，另搭配過去台糖小火車經過時的聲音，讓民眾更有臨場感受。

涌翠閣與百年貯水塔以燈光照映呈現歷史文物古蹟，凸顯歷史樣貌；虎尾鎮公所希望透過夜間的點燈，讓民眾看到入夜後不一樣的虎尾，進而帶動觀光人潮。

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