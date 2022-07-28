台南市六甲區公所獲頒台灣城鎮品牌獎、文化傳承創新獎

台南市六甲區今天獲得全球品牌管理協會頒發「臺灣城鎮品牌獎」、「文化傳承創新獎」。六甲區去年贏得「臺灣城鎮品牌獎」銀獎與數位智慧轉型獎，今年因文化傳承創新再獲獎肯定。

市府民政局姜淋煌局長指出，六甲區歷史悠久與人文薈萃純樸，隨處可見古色古香老建築。區公所以文化傳承生活創新，結合當地獨特歷史與人文生活，分別推出系列出版品「老屋風華-六甲古建築特輯」、「詩情畫意-六甲建築色鉛筆詩畫集」與「絕代風華~六甲老照片專輯」，搭配同仁色鉛筆藝術畫作，區長創作詩詞及畫，呈現「詩中有畫」與「畫中有詩」的詩情老屋。藉由老屋及老照片重現昨日風華，讓民眾感受懷舊氛圍，找回深厚的文化底蘊，因而榮獲文化傳承創新獎肯定。

區長陳啓榮表示，感謝區內各團體為六甲的齊心努力，獲得今年城鎮品牌獎的肯定，公所以火鶴、稻米及落羽松等融入產業及觀光元素，營造地方特色品牌。更透過色鉛筆手畫明信片來行銷古廟與老屋，絕代風華老照片彷彿昨日重現，喚醒對歷史的記憶與感動。營造出詩情文青風、輕鬆愜意的經典小鎮，吸引全國觀光客來悠活小旅行，讓「六甲品牌」躍上世界舞台。